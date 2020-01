TEST DIG SELV: Kan du gætte hvor burgeren kommer fra?

I dag vågner store dele af verdens befolkning op med tømmermænd.

Og hvilken kur er egentlig bedre mod ondt i håret end en god, saftig burger?

I anledning af, at vi har taget hul på et helt nyt årti og i dag mest af alt har lyst til at fejre det på sofaen med en stor menu fra den lokale burgerkæde, har vi lavet en burgerquiz.

For det kan godt være, du tror, du har prøvet alle de populære burgere fra de førende fastfoodkæder, men kan du overhovedet kende forskel på dem, når de er blevet afklædt deres papir-indpakning?

Testen er en genudgivelse af en quiz, Ekstra Bladet bragte i julen 2017.

Test din burgerviden lige her: