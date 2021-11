Test-kaos: Borgere kan ikke blive kviktestet

Antallet af smittede med coronavirus er igen stigende i Danmark, men hvis du vil kviktestes hos Copenhagen Medical, så er det lige nu ikke en mulighed.

Det bekræfter de overfor Ekstra Bladet.

- Vores server er gået ned, og vi kan derfor ikke teste på nuværende tidspunkt, siger Trine Baadsgaard, presseansvarlig hos Copenhagen Medical.

Disse udfordringer gør, at testcentrene ikke kan registrere borgerne eller deres testsvar.

Nedbruddet påvirker alle Copenhagen Medicals 14 kviktestcentre, der geografisk strækker sig fra Ishøj til Helsingør. De har også et enkelt center på Bornholm.

Det vides endnu ikke, hvornår serveren kommer op igen, og det bliver muligt for nervøse borgere igen at lade sig teste for corona.

Copenhagen Medical opfordrer til, at borgere holder sig underrettet på deres hjemmeside.

Det er tre dage siden, at regeringen kunne konkludere, at 'smitten i samfundet stiger, og flere har igen behov for at blive testet'. Derfor er der blandt andet igen blevet åbnet for kviktestcentrene.