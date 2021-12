Test-kaos: Desperate danskere ringede i nat

Julen står for døren, og mange vil sikre sig, at de kan sætte sig ved julebordet med en frisk pcr-test i lommen.

Men som Ekstra Bladet lørdag kunne berette, er det langt fra sikkert, at alle i specielt hovedstadsområdet kan nå at få en test før 24. december.

Frygten for at skulle misse juleaften med familien fik natten til søndag så mange danskere til i desperation at ringe til lægevagten på 1813.

Ved 1-tiden blev de mange opkald om bestilling af pcr-tests for meget for akutmodtagelsen. Her skrev Region Hovedstaden blandt andet derfor i et tweet:

'Vi vil bede dem der ringer ang. PCR svar og bestilling af PCR test, om IKKE at ringe 1813'.

Tag en kviktest

De lange ventetider på pcr-tests i hovedstaden fik lørdag Pernille Lohse, der er chef for Testcenter Danmark i Region Hovedstaden, til at anbefale, at man i stedet lader sig kvikteste op til jul.

- Der er godt fyldt op inden jul, og det kan jeg som sådan godt forstå, men det er også her, vi anbefaler, at man bruger en kviktest, og at man reserverer pcr-testene til nære kontakter, når man har symptomer og efter en positiv kviktest.

- Vi synes, det er rigtig fint, at folk tager det ansvar og gerne vil passe på de ældre og svagelige i familien. Det er rigtig vigtigt, at vi gør det, men brug en kviktest, lød det fra Pernille Lohse.

