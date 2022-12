Test: Prisportal over elpriser kan give misvisende billede

Hvis du vil tjekke, om du kan få din strøm billigere fra et andet selskab, kan du blive vildledt af hjemmesiden elpris.dk.

Det mener Videnscenteret Bolius, efter at centeret har lavet en test af hjemmesiden, skriver Jyllands-Posten.

Elpris.dk er en prissammenligningstjeneste, som drives for offentlige midler af Forsyningstilsynet. Den er til for, at forbrugerne skal kunne danne sig et overblik over elmarkedet.

Problem

Men elselskaberne skal selv indberette deres priser til tjenesten, og ifølge Jørgen Munksgaard Rasmussen, som er boligøkonomisk fagekspert hos Bolius, kan det være et problem.

- Forsyningstilsynet har ikke styr på, om selskaberne husker at indberette prisen på et eventuelt abonnement, nethåndteringsgebyr og det spottillæg, som nogle selskaber tager, siger han til Jyllands-Posten.

Derfor kan et selskab fremstå billigere, end det er, ifølge Videnscenteret Bolius.

Prisportalen elpris.dk, som er til for at give forbrugerne et overblik over elmarkedet, kan hurtigt blive misvisende. Det mener Videnscenteret Bolius. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Han mener, at portalen kunne forbedres, hvis man fjernede den egentlige elpris fra siden. Ifølge ham burde man i stedet tage udgangspunkt i selskabernes gebyrer for at levere strømmen til kunderne.

Det begrunder han ifølge Jyllands-Posten med, at elprisen - også kaldet spotprisen - er ens for alle. Han mener, at det er gebyrer, som selskaberne egentlig konkurrerer på.

Kritiske

Forbrugerrådet Tænk er også kritiske. Direktør Mads Reinholdt siger til Jyllands-Posten, at de generelt er glade for portaler, som gør det muligt at sammenligne priser.

Men det er uholdbart både for forbrugerne, og de selskaber, som indberetter de rigtige priser, at man ikke kan stole på priserne, tilføjer han.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få et interview med Forsyningstilsynet grundet juleferie.

Men i en mail til Bolius, som Jyllands-Posten har set, erkender tilsynet, at tjenesten kunne være bedre på nogle punkter. Men ifølge tilsynet lever elpris.dk op til lovgivningen på området.