Test-vanvid under voldsom hedebølge

Onsdag måtte mange tusinder af borgere i Chongqing i Kina blive testet for corona, mens temperaturerne lå på over 40 grader

De kinesiske myndigheder har igangsat massiv corona-testning af de millioner af borgere, der bor i storbyen Chongqing.

Det sker midt under en voldsom hedebølge, skriver CNN.

Ifølge mediet har testindsatsen, som er obligatorisk, ført til, at mange tusinder kinesere onsdag måtte stå i kø ved de mere end 3800 teststeder i timevis under den bagende sol.

Flere besvimede endda som følge af temperaturen, der var over 40 grader, ligesom billeder fra kinesiske sociale medier angiveligt viser de massive køer.

I en video kan man eksempelvis se mange hundrede mennesker, der står tæt sammen, mens røg fra en skovbrand fylder himlen bag dem, skriver CNN.

Chongqing har længe været ramt af en massiv hedebølge. Foto: Noel Celis/Ritzau Scanpix

Nægtet adgang til supermarked

En 42-årig byboer ved navn Zeng Meng kalder over for CNN testindsatsen for 'ærgerlig'.

- At tvinge over ti millioner mennesker til at blive testet for corona under så høje temperaturer er ærgerligt. Det er hverken fornuftigt eller lovligt, siger han.

Zeng Meng har indtil videre afvist at blive testet, hvilket onsdag førte til, at han efter eget udsagn blev nægtet adgang til et supermarked.

Byen har været underlagt stringente restriktioner i forsøget på at begrænse spredning af coronavirus.

Onsdag blev der registreret 40 nye smittetilfælde, og derved har der været 146 ny smittede siden midten af august.

For at sikre sig, at alle bliver testet, har myndighederne ændret den kinesiske udgave af coronapasset på borgernes telefon til at være orange.

Først når de er blevet testet, vil passet vende tilbage til at være grønt. Undlader man at blive testet, vil man være nægtet adgang til forsamlinger, møder og forretningsaktiviteter, og man må ikke opholde sig i mindre, tætpakkede offentlige områder.