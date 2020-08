Testcentre lagt ned: Op til seks dages ventetid

Der er op til seks dages ventetid på at blive testet i hovedstaden. Også andre steder i landet har testcentre svært ved at følge med

En lang række af landets testcentre ligger underdrejet med lang ventetid til følge.

Det viser en stikprøve på en række centre, som Ekstra Bladet har lavet på hjemmesiden coronaprover.dk.

I Østjylland har smittetrykket været kraftigt stigende i blandt andet Aarhus, hvor der lige nu er to dages ventetid i Risskov. Og den ventetid skal ned, slår Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland, fast:

- Jeg forventer, at vi kommer ned omkring et døgns ventetid og et døgns ventetid på at få svar fra test.

- Vi er ved at udvide betragteligt. Vi tester nu mellem 7000 og 9000 hver dag. Det svarer til cirka halvdelen af dem, der bliver testet på landsplan, siger han og uddyber, hvorfor der er pres på:

Seks dages ventetid

- Der er ingen tvivl om, at der er pres på testkapaciteten, efter der har været et stigende smittetryk.

I hovedstaden er ventetiden imidlertid endnu længere, og i regionen bekræftes det, at der er flere steder, som har svært ved at følge med.

I testcentret i Fælledparken er der mellem fem og seks dages ventetid, alt efter om man er kørende eller gående.

Til gengæld kan man stort set komme til med det samme, hvis testen foretages i Hvidovre.

Også i Region Syddanmark bliver det bekræftet, at der er udfordringer med ventetiden, og der er steder, hvor der er flere dages ventetid. Konkret er der to dages ventetid på testcentret ved Kolding Storcenter.