Testkaos: Lange køer foran testcentre

Ved testcentre over hele landet kan man risikere op mod en times ventetid

Fredag morgen skal man igen vise et gyldigt coronapas, hvis man skal bevæge sig ud flere steder i det offentlige rum.

Det har torsdag aften fået folk til at strømme til lynteststeder over hele landet. Her oplever man mange steder lange ventetider på mindst 60 minutter.

Ifølge Falck, der har testcentre i Region Sjælland, Midt- og Nordjylland er den aktuelle ventetid kort før klokken 20 en time ved testcentre i Roskilde, Slagelse og Horsens.

I det centrale Aarhus er ventetiden 45 minutter, ligesom det er tilfældet i blandt andet Ringsted.

Hos Carelink, som driver testcentre i Region Syddanmark, oplever man også lange ventetider. I Haderslev skal borgere torsdag aften vente i op mod en time.

Det samme gør sig gældende i Kolding.

Køerne til de danske testcentre er blevet lange, efter at det kom frem, at coronapasset bliver genindført fredag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Fredag er det slut

Fra fredag er det ligeledes slut med at vade ind på PCR-teststederne uden en tid, hvis man har mistanke om, at man er smittet med coronavirus.

Det oplyste Styrelsen for Forsyningssikkerhed tidligere torsdag i en pressemeddelelse.

Der bliver nemlig indført krav om, at man på forhånd skal have bestilt tid ved et testcenter, inden man møder op til en PCR-test.

Ifølge styrelsen er interessen for PCR-test stigende. Det har resulteret i lange køer - særligt på steder, hvor man ikke behøver at bestille tid.

- Ved at genindføre tidsbestilling på alle PCR-teststeder kan vi mindske køerne og sørge for en mere gnidningsfri oplevelse for borgerne, siger styrelsesdirektør Lisbet Zilmer-Johns.