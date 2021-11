Testkapaciteten opjusteres til 370.000 test om dagen

Testkapaciteten opjusteres, så det fremover vil være muligt at teste 370.000 personer for covid-19 om dagen.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

De 370.000 daglige test er fordelt på både PCR- og lyntest.

På nuværende tidspunkt er der er en testkapacitet på 250.000 test dagligt.

Der skal fremover kunne laves 170.000 PCR-test om dagen og 200.000 lyntest om dagen.

- På ganske kort tid går vi fra at kunne teste 100.000 til 370.000 om dagen. Det kan vi kun, fordi der er et stærkt samarbejde og en god dialog mellem regioner, kommuner og de private leverandører.

- Der bliver podet, analyseret og knoklet for, at vi har et velfungerende og tilgængeligt test-setup, så vi alle sammen kan fortsætte vores hverdag så normalt som muligt, samtidig med at vi sikrer en god kontrol med epidemien, siger direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen lyder det, at beslutningen om at genindføre coronapasset betyder, at behovet for test stiger.

Styrelsen oplyser, at der indenfor 14 dage skal være en testkapacitet på 370.000 test om dagen, men at arbejdet med at øge kapaciteten går i gang nu.

De seneste syv dage er der i gennemsnit blevet udført 125.000 PCR-test og 45.000 hurtigtest om dagen.

På nuværende tidspunkt er der en testkapacitet på 150.000 PCR-test og 100.000 lyntest om dagen.

Fra fredag er det igen nødvendigt at bestille tid, hvis man skal have en PCR-test.

Man behøver fortsat ikke at bestille tid, hvis man skal have en lyntest. Myndighederne opfordrer dog til, at man bruger hele åbningstiden ved lyntestcentrene for at undgå kø.

Fra fredag er der desuden krav om coronapas visse steder i samfundet. Det gælder blandt andet natklubber, restauranter og hvis man skal på besøg på et plejehjem.