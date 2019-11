Testpilot: Jeg er blevet fartblind

Lige siden han var en lille dreng, drømte han om at blive pilot.

Det første ord, han kunne sige var 'flyvemaskine'. Nu må en af verdens skrappeste piloter, major Casper Børge Nielsen, også erkende, at han er blevet 'fartblind' af alle de oplevelser, han har haft som professionel pilot.

28. november udkommer bogen 'Testpilot - et liv på grænsen' om den vestjyske pilot, som har 4000 flyvetimer i 65 forskellige fly bag sig.

- Da forlaget spurgte mig, om jeg ville være med til at lave bogen, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg havde stof nok at fortælle om. Nu kan jeg jo godt se, at jeg er blevet 'fartblind' af de mange helt fantastiske og spændende oplevelser, jeg har haft som både testpilot og jagerpilot.

Det bliver jo hverdag og rutine, selv om det altid er en helt særlig oplevelse at lette i et jagerfly. Netop gennem arbejdet med bogen har jeg fået frisket mange spændende oplevelser op. Så kan jeg jo godt se, at jeg har haft og stadig har et meget spændende liv. Jeg kan snart ikke tillade mig at bede om mere, siger Casper Børge Nielsen til Ekstra Bladet.

Casper Børge Nielsen som 17-årig. Han fik sit certifikat, før han fik kørekort. Privatfoto

Casper Børge Nielsen har blandt andet arbejdet som testpilot i USA og været med i udviklingen af F-35 jagerflyet.

- Jeg har været så heldig at være sammen med nogle af verdens bedste og mest berømte testpiloter. Det har naturligvis været en kæmpe oplevelse. Og nogle af dem er blevet mine venner - det er faktisk noget, som kan gøre mig ganske ydmyg, fortæller Casper Børge Nielsen, der bor i fødebyen Esbjerg og arbejder i forsvarsstaben i Fighter Wing Skrydstrup.

Ved ankomsten til flyveskolen i Texas blev der taget fodaftryk af de unge piloter. Efter et flystyrt er fødderne i støvlerne som regel noget af den bedst velbevarede legemsdel, og bruges derfor som identifikation. Privatfoto.

I bogen fortæller Casper Børge Nielsen om, hvordan drengedrømmen blev til virkelighed. Om den benhårde kamp om altid at være blandt de bedste. Og om frygt og fare i forbindelse med livet som aktiv jagerpilot.

- Man skal selvfølgelig have respekt for det farlige ved jobbet. Og hvis du ikke ind imellem bliver bange, så er der noget galt. Men omvendt duer det heller ikke, hvis du er nervøs, hver gang du kravler op i dit F-16 jagerfly. Man skal kunne kontrollere frygten. Man skal have en personlighed, der gør at man kan bevare roen. Og så betyder erfaringen jo også en del, fortæller Casper Børge Nielsen.

- Disciplin og kontrol er vigtigt i dit arbejdsliv. Står din familie også ret, når du kommer hjem fra arbejde?

- Nej, det vil jeg ikke påstå. Det er ikke sådan, at vores fire børn er opdraget til kæft, trit og retning og står på rad og række, når majoren kommer hjem. Det kører bestemt ikke efter en snor i vores familie. Jeg er selv blevet frit opdraget, og det er vores børn også. Min ene søn er ved at uddanne sig til pilot, en anden søn spiller i to bands og udgiver CD-er. Vores tredje søn arbejder i familiens firma og vores datter går stadig i gymnasiet.

- Hvordan slapper du bedst af?

- Jeg er født og opvokset i Esbjerg, hvor vi har en kreds af gamle venner, som vi holder meget af at være sammen med. Vi rejser ofte med dem, og så kan vi godt lide at stå på ski et par gange om året. Jeg interesserer mig også for biler. Og så kan jeg godt lide at lave mad. Det gør jeg så ofte, som det er muligt. Men jeg skal jo tænke lidt på vægten. I min alder kan der hurtigt ryge et par ekstra kilo på.

Casper Børge Nielsen - også kaldet PEL - er vild med biler. Foto: Christer Holte

Casper Børge Nielsen har tidligere haft sit eget private fly.

- Jeg leger stadig med tankerne om at købe et nyt fly. Jeg er 51 år og stadig aktiv jagerpilot. Men det er klart, at jeg på et tidspunkt ikke kan flyve F-16 mere. Så vil det være rart med sit eget fly. Det smager da lidt af fugl, griner den vestjyske major.

Testpilot - et liv på grænsen. Casper Børge Nielsen i samarbejde med Espen Uldal. Forlag People'sPress. Bogen udkommer 28. november.

FAKTA OM MR. TOPGUN Casper Børge Nielsen er 51 år og født i Esbjerg. Han er major og testpilot i Flyvevåbenet. Han blev optaget i Flyvevåbnet i 1988 efter at have aftjent sin værnepligt. Hans samlede antal flyvetimer ligger på cirka 4000. Uddannelse: Experimental test-pilot, Master of Science degree. I 1999 blev Casper Børge Nielsen optaget på National Test Pilot School i USA. Han bestod som nummer ét på holdet. Udviklingen af F-35: Casper Børge Nielsen var udstationeret fra 2008 til 2017 på Edwards Air Force Base i Californien. Medlem af foreningen The Society of Experimental Test Pilots. Har været præsident for foreningen i Danmark siden år 2008. Priser og hædersbevisninger: Ellehammer-prisen i 2009 og John Bishop Outstanding Test Pilot Award år 2000. Familiære forhold: Casper Børge Nielsen er gift med Janet, og parret har tre sønner og en datter. Familien bor på et landsted udenfor Esbjerg.

