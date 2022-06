Thailand legaliserer cannabis: Du må stadig ikke ryge en joint

I Thailand besluttede man i tirsdags at gøre det lovligt at dyrke og handle med marihuana og hampprodukter. Men det vil fortsat være ulovligt at bruge planten til det formål at blive høj

Torsdag blev Thailand det første land i Asien, der legaliserede cannabis.

Det skriver CNN.

Det betyder dog ikke, at du bare kan tænde en joint og læne dig tilbage. De straffe, som er gældende nu, vil nemlig stadig gælde for de, som bruger stoffet med det formål at blive høj.

Thailands sundhedsminister, Anutin Charnvirakul, underskrev en foranstaltning, der fjerner cannabis fra sundhedsministeriets liste over kontrollerede stoffer.

Det betyder, at det nu ikke længere vil være ulovligt at dyrke og handle med marihuana og hampprodukter eller bruge dele af planten til at behandle sygdomme.

Der var et stort smil på læben hos sundhedsministeren på tirsdagens pressekonference. Foto: Sakchai Lalit/ritzau Scanpix

Det er ikke første skridt, Thailand tager i legaliseringen af cannabis-produkter under Anutins ledelse. I 2018 besluttede landet at tillade brugen af medicinsk marihuana.

Siden da er lovene omkring hash blevet løsnet mere og mere - blandt andet med fjernelse af hashknopper og -blomster fra landets liste over forbudte stoffer.

Torsdagens beslutning betyder også, at mere end 3000 indsatte, som afsoner for hash- og hamp-relaterede narkotikaforbrydelser, vil blive løsladt ifølge meddelelser fra Anutins sundhedsministerium.

Må ikke blive høj

Selvom der løsnes en del på området, vil det altså stadig være forbudt at benytte sig af cannabis for at blive høj.

Man kan således også stadig risikere op til tre måneders fængsel og en både på 800 dollars, hvis man vælger at ryge hash offentlig.

Dog må cafeer og restauranter nu også gerne servere mad og drikkevarer med cannabis. Så længe produkterne indeholder mindre end 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC), som er plantens vigtigste euforiserende stof.

Foto: Carlos Osorio/Ritzau Scanpix

Ministeren havde en særlig skarp advarsel til udenlandske turister, der overvejer at tænde op i en joint i offentligheden.

- Hvis turister kommer for at få medicinsk behandling eller kommer for sundhedsrelaterede produkter, så er det ikke et problem. Men hvis du tror, du kan komme til Thailand, bare fordi du har hørt, at cannabis eller marihuana er lovligt - eller kommer til Thailand for at ryge joints frit, er det forkert. Kom ikke. Vi vil ikke byde dig velkommen, hvis du bare kommer til landet med det formål.

Anutin sagde også, at han håber, at den thailandske cannabisindustri vil generere milliarder af dollars i indkomst ved at sætte skub i landbruget.

