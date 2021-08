Thailand: Mulig fordobling af daglige corona-tilfælde

Thailandske myndigheder anbefaler nu folk at blive indendørs.

Det skriver Reuters.

Thailand har kæmpet med det værste udbrud af corona ind til videre. Der er dagligt omkring 20.000 nye smittede og 180 døde. For bare en måned siden var det tal på bare 70 nye smittede om dagen.

20 procent effektiv

En rekord på 23.418 nye smittetilfælde er netop slået fredag. Det bringer det samlede smittetal på 863.189 og 7126 døde.

Om situationen har en talsmand fra Thailands corona-taskforce udtalt:

'Nedlukningen har været 20 procent effektiv, men der er stadig flere smittede, og det forventes at nå 45.000 smittede om dagen i start eller midt-september.'

Hvis nedlukningen kan gøres 5 procent mere effektiv og langt flere vaccineres, vil der kunne holde fast i de 20.000 smittede om dagen,' fortsætter talsmanden.

Ellers gået godt

For det meste af sidste år har det ellers lykkes Thailand at holde smittetallet nede.

Men manglende vacciner, og Alpha- og Delta-varianten har sat en stopper for den ellers gode stime for landet.

På mandag mødes Thailands premiereminister med corona-taskforcen for at tale om yderligere tiltag for at bekæmpe smittestigningen.