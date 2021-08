Thailand tester ny vaccinationsmetode

Et stik under huden kan være løsningen på vaccinemangel, mener thailanske sundhedsmyndigheder

I forsøget på at få et begrænset vaccinationslager til at række længere er sundhedsmyndighederne i Thailand lige nu ved at teste, om en vaccine, der bliver sprøjtet ind under huden, er ligeså effektiv som en, der er injiceret i en muskel.

Det skriver Reuters.

De tidlige erfaringer viser, at man ved intradermale injektioner - altså under huden - kan nøjes med blot 25 procent af den mængde, man bruger til en muskelinjektion, og fortsat få det samme immunitetsniveau, oplyser Supakit Sirilak, som er chef for sundhedsmyndighedernes lægevidenskabelige afdeling.

Thailændere vil af med leder efter ringe coronahåndtering

Rekordmange døde

Forsøget med den nye vaccinationsmetode finder sted, efter smitten i Thailand har været støt stigende de seneste uger.

Rekordmange er de seneste dage døde med covid-19 - og at bedømme ud fra det antal vaccinedoser, som Thailand ifølge Reuters' coronaoverblik har haft til rådighed på nuværende tidspunkt, er omkring 17 procent af landets knap 70 millioner borgere er blevet vaccineret.

Samtidig har landet i månedsvis kæmpet en brav kamp for at få doser nok til at vaccinere flere. I sidste måned blev Thailand derfor det første land, der blandede vacciner fra vesten med en kinesisk coronavaccine, skriver Reuters.

Thailand: Mulig fordobling af daglige corona-tilfælde

Kan vaccinere 4-5 gange så mange

Hvis forskningen bekræfter, at de intradermale injektioner er så effektive, som de indledende resultater peger på, kan Thailand vaccinere fire til fem gange så mange mennesker med den samme mængde vaccine, siger Supakit Sirilak.

AstraZeneca og Pfizer har på nuværende tidspunkt ikke kommenteret på det igangværende forsøg..