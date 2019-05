Theas kjole blev svinet til på Tinder: Nu er hun model

20-årige Thea kaldte efter Tinder-svineriet mænd for 'affald' i et opslag på twitter, der gik viralt. Se Thea som model her

Den 20-årige britiske kvinde Thea Chippendale blev svinet groft til på Tinder af en tilfældig mand, som hun matchede med.

Han begyndte nemlig på en usædvanlig grov måde at kritisere hendes rosafarvede kjole, som han mente lignede en kjole, der var købt i en genbrugsforretning. Kjolen var i øvrigt købt hos den britiske online-tøjkæde ASOS.

Thea lagde efterfølgende et opslag ud på twitter, hvor kun forklarede om sagen og kaldte mænd for 'affald'.

Det gik viralt i hele verden, og fik efterfølgende den briske online-tøjkæde ASOS til at gøre Thea til en af deres nye modeller.

Og på deres hjemmeside optræder Thea nu som model iklædt den samme kjole, som hun blev hånet for.

Og det billede, som ASOS bruger på hjemmesiden, er oven i købet det samme billede, som Thea havde lagt ud på Tinder.

Det skriver flere medier heriblandt BBC Radio.og Metro

Thea usædvanlige konversation med den uforskammede mand er blevet gengivet af flere medier. Den forløb, som du kan læse herunder:

Mand: Jeg vil ikke lyve over for dig. Men du er lidt af en joke. Og den kjole, som du har på i det sidste billede, er altså ikke flot. Håber det hjælper?

Thea: Undskyld mig.

Mand: Du hørte, hvad jeg sagde.

Thea: Hvorfor følte du et behov for at kommentere på det. Er dit hoved så langt oppe i den egen røv, at du troede, at din mening har nogen betydning.

Mand: Bogstaveligt talt var jeg nødt til at fortælle det til dig. Ellers kunne jeg ikke sove. Det er forfærdeligt, at du ikke selv kan forstå det. Det ligner jo en kjole købt i en genbrugsforretning. Bliv voksen. Og begynd at handle i nogle bedre butikker. Tak. Håber det hjælper.

Herunder kan du se Theas opslag på Twitter, der gik viralt i hele verden.

Men are trash. (Included the pic he’s on about ) pic.twitter.com/3pi6NHl0Oy — Thea Lauryn Chippendale (@theachippendale) April 28, 2019

Thea lagde også et opslag ud på facebook, da hun havde fundet ud af, at hun nu skulle være model for ASOS. Her skrev Thea følgende:

'Jeg har lige tilføjer ASOS-model til mit CV. Det er for vildt.'

Og på Twitter lagde tøjkæden ASOS også et opslag ud, hvor de konstaterede, at 'den der ler sidst, ler bedst'.