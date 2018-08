Theilgaard om voldsom dominoeffekt: - Det er skræmmende

En ny klimarapport lægger en dyster række tarotkort for klimaet.

Påvirkningen af enkelte klimafænomener vil nemlig få en samvirkende, accelererende effekt på andre klimasystemer og dermed temperaturstigningerne - en accelerator, man ikke hidtil har taget højde for, lyder det i en videnskabelig artikel med flere internationale forskere.

- Rapporten har forsøgt at sammenregne, hvad effekterne vil være af en kaskade af hændelser, der kan ske. Det er ganske vist 200 år ude i fremtiden, men det er skræmmende, at hvis vi ikke gør noget nu, så kan det løbe løbsk, siger Jesper Theilgaard, tidligere vejr-vært på DR og nuværende foredragsholder om netop klimaforandringer.

15 fænomener

Selvom klimaforandringerne i mange år har været undersøgt og debatteret, så er det nyt, at så mange afledte effekter køres sammen i en model, fortæller Jesper Theilgaard.

- Nu har jeg jo ikke læst samtlige rapporter, men for mig er det nye koblingen mellem alle de her mekanismer, man har forsøgt at sætte ind i en regnemaskine. Det er selvfølgelig problematisk, hvis det forholder sig sådan.

Forskerne kigger på i alt 15 klimafænomener og inddrager deres effekter på hinanden og temperaturen, hvis de svækkes. Det være sig fra svækkelsen af jet-strømmen ved Grønland til afsmeltningen af iskappen på den østlige Antarktis og permafrosten.

Vil blive diskuteret

Ud fra modellen forudser forskerne, at vi har mere travlt end hidtil antaget med ikke bare at få nedbragt udledningen af Co2, men også at kunne lagre drivhusgassen på jorden.

- Vi ved faktisk ikke, om det er muligt at begrænse temperaturstigningen til to grader som aftalt på Paris-topmødet. Vores studie tyder på, at vi på det tidspunkt allerede vil have skubbet til den første dominobrik og sat gang i en ustoppelig proces mod et meget varmere klima, siger Katherine Richardson, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet og medforfatter til rapporten, til Ritzau.

Hvorvidt modellen rent faktisk viser et realistisk scenarie for fremtiden, og om de to graders temperaturstigning vil være for meget, hvis man vil bevare kontrollen, er langt fra sikkert, mener Jesper Theilgaard.

- Det er noget nyt, at to grader skulle være irreversibelt, men mange forskere har i lang tid været enige om, at konsekvenserne bliver meget, meget svære.

FN's klimapanel, IPCC, kommer 8. oktober med sin seneste rapport om klimaforandringerne, og denne vil muligvis også se på afledte effekter af klimaforandringerne.