Theo blev indlagt med RS-virus: - Vi var bange

Da Theo var en måned gammel, blev hans vejrtrækning pludselig besværet. Kort efter blev han indlagt med RS-virus, og hans forældre ville ønske, at de havde vidst mere om virussen inden

Bekymringerne står i kø, når man som forælder siger velkommen til sit nyfødte barn. Dem bliver der desværre ikke færre af, når ens barn pludselig meget besværet hiver efter vejret.

Det skulle 28-årige Jessica Redmond og hendes kæreste opleve, da de fik deres andet barn, Theo, sidste år.

Den trygge barselsboble skulle nemlig vise sig at briste en dag i september - en måned inde i Theos liv. Her blev han testet positiv for RS-virus.

En virus, som havde fart på sidste år, men som også brager derudad i øjeblikket.

- Vi kan ikke sige, at RS-virussen er toppet endnu. Den er kommet tidligere i år, for vi plejer først at se den lidt senere på efteråret og vinteren.

- De mindste børn kan blive ret dårlige, da deres luftveje er små. Derfor kan det være voldsomt. Vi ser indlæggelse af nogle, men det er ikke sådan, at vi har set dødsfald blandt dem, sagde Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge hos Statens Serum Institut, til Ekstra Bladet 10. november.

Theo blev indlagt med RS-virus. I slutningen af indlæggelsen var der smil til både mor og far. Privatfoto

Gik stærkt

For Theo og familien startede bekendtskabet med RS-virussen med storebror William, der havde en del hoste.

Kort tid efter begyndte lillebror også på at hoste meget.

- Det gik stærkt med Theos hoste. Det blev bare værre i løbet af aftenen og natten. Han havde svært ved at trække vejret, og det var her, jeg kontaktede vagtlægen, fortæller børnenes mor, Jessica, til Ekstra Bladet.

Kørte med det samme

Over Facetime konstaterede vagtlægen hurtigt, at der var noget galt. Forældrene fik besked på at tage til Aarhus Universitetshospital, og farmand kørte afsted, så Jessica kunne blive hjemme med den store.

Her blev den lille dreng testet positiv for RS-virus, som på det givne tidspunkt var blusset op i samfundet.

- Jeg kan huske, at jeg var mega-bange. Det var virkelig, virkelig hårdt, fordi han var så lille. Man kunne se, at det hele var meget hårdt for ham, lyder det fra Jessica.

Theo blev sendt hjem om morgenen med en saltvandsinhalator. Forældrene skulle fortsætte med at give saltvandsdråber, suge næsen og holde øje med ham.

Men det blev ikke bedre.

Derfor måtte lille Theo ind på sygehuset igen om aftenen. Denne gang med begge forældre, da storebror, der også var testet positiv for RS-virus, blev passet af sine bedsteforældre.

En uges indlæggelse

Da de ankom, blev Theo undersøgt, og personalet kunne se, at det ikke var alt for godt.

- Hans iltoptagelse var ikke, som den skulle være. Han havde tabt sig og var helt afkræftet.

Derfor blev Theo indlagt igen, hvor han fik sonde og ilt gennem slanger i næsen.

- Vi var i isolation, fordi virussen var i udbrud. Derfor måtte jeg ikke gå andre steder hen. Jeg var på hospitalsstuen sammen med Theo. Hvis jeg skulle på toilettet eller have mad, skulle jeg have kittel, handsker og maske på.

- I al den tid måtte jeg ikke se min store dreng, så det var også rigtig svært og hårdt.

Den første tid af Theos liv skulle vise sig at blive hektisk. Privatfoto

Mere oplysning

I løbet af den uges tid, hvor Theo var indlagt, fik han det bedre og spiste mere og mere.

Selvom Theo ikke var helt på toppen, endte han med at blive udskrevet efter en uges tid på sygehuset.

Jessica fortæller, at der ikke var en finger at sætte på personalets arbejde, men at hun kunne have ønsket sig mere oplysning om virussen - inden det endte med en indlæggelse.

- Jeg kendte ikke selv til virussen, før vi selv stod i det.

- Vi fik at vide, at dem, der blev indlagt, typisk havde større søskende, som de fik virussen fra - akkurat som i vores tilfælde, hvor det var storebror, der kom hjem med den.

