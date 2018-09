Theo var mindre end en dåse cola da han blev født - overlever mod alle odds

Da lille Theo Taylor inde i sin mors mave nåede en størrelse, der svarer omtrent til en dåse sodavand, stoppede han med at vokse.

Den lille ufødte drengs chancer for at overleve var så minimale, at lægerne foreslog hans mor, 24-årige Katie Rodes Durham i England, at få en sen abort.

Dagen efter blev han født – i 26. graviditetsuge.

En lille fighter

Theo Taylor vejede ikke mere end 350 gram, da han kom ud til sin mor og 27-årige far Jay. Dermed er han det mindste barn, der nogensinde er blevet født i Storbritannien. Men selvom hans fik en ekstremt hård start på livet, har han trodset alle odds. Den lille dreng har kæmpet sig igennem, og er nu, seks måneder gammel, endelig blevet udskrevet fra hospitalet. Det skriver blandt andre Metro.

- Han er en lille fighter. Før han blev født, var det virkelig hårdt hele tiden at høre, at han ikke ville klare den, og selv da han blev født, at vi måske ikke kom til at få ham med hjem, siger Katie Holmes.

Lægerne sammenlignede den lille dreng med en dåse cola - hvilket faktisk var en overdrivelse, mener hans far, Jay. Foto: Ritzau Scanpix

Forvent det værste

Hun og Jay kom igennem den svære tid og de hårde kommentarer ved at sige ’Nej, han har klaret det så langt, lad os bare støtte ham’. Og ved at blive ved med at være positive og sige til alle, at de ville kæmpe for Theo, klarede de det sammen alle tre.

-Jeg havde aldrig set så lille en baby. Jeg anede ikke, at babyer kunne være så små, siger far Jay.

-Jeg blev ved med at sige til Katie, at alt nok skulle gå og at han nok skulle klare den, men det var først, da jeg så ham, at det gik op for mig, hvor alvorligt, det var.

De nybagte forældre fortæller, at graviditeten med Theo havde forløbet normalt helt frem til skanningen i 19. uge, som afslørede, at sønnen var mindre end hvad man kunne forvente. Det viste sig, at Theo var stoppet med at vokse, og Katie og Jay fik derfor at vide til hver skanning siden da, at de skulle ’forvente det værste’.

Mindre end min hånd

Katie Rodes blev indlagt med svangerskabsforgiftning, og tre dage senere foretog lægerne et akut kejsersnit, da de kunne se, at Theo havde væske omkring sit hjerte.

Forældrene fik kun lige lov til at røre sønnens hånd, før han blev taget fra dem og lagt i en kuvøse.

- Han var mindre end min hånd og langt mindre end de overhovedet havde troet, han ville være, men lægerne sagde, at han ikke havde nogen af de typiske komplikationer, for tidligt fødte babyer normalt har, fortæller Jay, og fortsætter:

- Lægen sagde, at han var omtrent på størrelse med en dåse cola, men selv da jeg løftede en dåse, føltes den tungere end Theo.

7. juli fik de endelig Theo Taylor med hjem efter en operation for brok. Da var han fem måneder gammel og vejede lidt over tre kilo.