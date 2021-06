Theresa: - Jeg glemmer mig selv i mit forhold

Sæt lidt tid af til dig selv, og tænk grundigt over, hvordan du i fremtiden træffer nogle valg kun for din egen skyld, skrive Ekstra Bladets psykolog

Kære Mette

Jeg har været sammen med min dejlige kæreste i lidt over tre år. Jeg elsker ham, og vi er gode for hinanden på mange måder, men nogle gange er jeg lidt for god til at please og smide alt, hvad jeg har i hænderne, når han har brug for mig.