Therese klædte sig ud som en busk da søster blev forlovet

Da 23-årige Therese Merkel fra Wisconsin fandt ud af, at hendes søsters kæreste planlagde at gå ned på knæ, vidste hun, at hun bare måtte være en del af det.

Hun havde dog ikke regnet med, at over 181.000 andre også skulle ende med at blive en del af søsterens forlovelse, da hendes egen indblanden gik viralt på Twitter.

Søster skulle være med

Den unge kvinde og søsteren Rachel har været meget tætte gennem hele barndommen, og kalder sig stadig i dag for hinandens bedste veninder. Så når Rachel og hendes kæreste, Andrew Philibeck, nogle gange talte om at blive forlovet, var et af hendes ønsker, at søsteren skulle være der.

Så bag om ryggen på Rachel begyndte Therese Merkel og svogeren at planlægge. Og da var det, at de pludselig fik en fjollet idé.

- Vi tænkte, 'hvor sjovt ville det ikke lige være, hvis jeg var en busk eller sådan noget?' griner Therese Merkel i et interview med BuzzFeed News.

Derfra gik der ikke mange sekunder, før Andrew Philibeck havde sendt sin svigerinde et billede af en såkaldt ghillie suit, han havde købt til hende. Ghillie suits er busk-lignende kamuflage-dragter, der oftest bruges af jægere.

Therese Merkel gemte sig i busken - forklædt som busk - da søsteren skulle forloves. Foto: Therese Merkel

- Jeg spurgte endda Andrew: 'kommer det her til at ødelægge den romantiske stemning?' fortæller hun. Men han forsikrede hende blot om, at det ville blive helt perfekt.

Sprang ud af busken

En måned senere gik Andrew Philibeck på knæ for Rachel ved et smukt sted ved en lokal sø, omgivet af lanterner og Rachels yndlingsblomster. Inde i busken stod søster Therese på lur.

- Hun var så godt skjult, at jeg ikke kunne finde hende, så jeg blev nervøs for, om hun overhovedet var der, siger Andrew Philibeck til BuzzFeed News.

Men det var hun, for da søsteren endelig havde sagt ja til at dele resten af sit liv med Andrew Philibeck, sprang Therese Merkel ud af busken til Rachels store overraskelse, og råbte højt:

- HUN SAGDE JA, HUN SAGDE JA!

Det eksploderede

Et par dage efter den episke forlovelse delte Therese Merkel en række billeder på Twitter, hvorfra de er gået viralt.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL — therese merkel (@theresemerkel) September 23, 2019

- Det eksploderede bare, og nu er det rigtig svært at koncentrere sig på arbejdet, siger Therese Merkel, der dog gerne vil have, at den største del af opmærksomheden skal gå til søsteren og svogeren og deres kommende status som mand og kone.

- Jeg var der virkelig bare for at heppe på dem. Det er alt sammen for dem. Jeg er bare så glad for, at jeg var en del af det.

