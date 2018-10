Thomas Borgen færdig

Danske Bank har udpeget Jesper Nielsen som midlertidig direktør, indtil en permanent afløser for Thomas Borgen er fundet.

Det oplyser banken i en kortfattet meddelelse.

Samtidig oplyser banken, at Thomas Borgen virkende fra i dag er blevet fritstillet fra sin stilling i virksomheden.

Det sker efter, at Thomas Borgen i forrige uge i forlængelse af skandalen om hvidvask for milliarder i Danske Banks estiske filial, fortalte offentligheden, at han ville forlade sin stilling.

I et skriftligt citat fra bestyrelsesformand Ole Andersen offentliggjort i Berlingske, lyder det, at bestyrelsen er af den 'opfattelse, at det, med den situation banken er i, er bedst, at den der leder direktionen også er en del af bankens fremtid.'

'Det er Thomas Borgen som bekendt ikke, da han har opsagt sin stilling. Samtidig har han nu afsluttet og overdraget sine opgaver til den øvrige direktion, og derfor er vi blevet enige om, at det er bedst for alle parter, at han bliver fritstillet med det samme. Arbejdet med at finde en permanent afløser skrider planmæssigt fremad, og indtil det er afsluttet, vil Jesper Nielsen stå i spidsen for direktionen og varetage det formelle ansvar,' skriver han.

Danske Bank understreger, at Jesper Nielsen ikke er kandidat til at afløse Thomas Borgen på længere sigt.

Jesper Nielsen har siden 2016 været direktør for Danske Banks forretning i Danmark, og den stilling vil han ifølge banken passe sideløbende.

Opdateres...