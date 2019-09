Thomas Cook-fly i Danmark aflyst efter kollaps

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Rejsegiganten Thomas Cooks skandinaviske afdeling må indstille flytrafikken fra mandag morgen efter moderselskabets konkursbegæring.

Det skriver Thomas Cook Airlines Scandinavia i en pressemeddelelse.

Ifølge Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef i Thomas Cook Airlines Scandinavia og Spies, bliver omkring 1400 passagerer til og fra Danmark påvirket mandag.

Langt de fleste er Spies-rejsende, da selskabet Thomas Cook ejer det danske rejseselskab Spies, oplyser Lisbeth Nedergaard.

I alt skulle det dreje sig om fire afgange fra og fire afgange til Danmark mandag.

Blandt de aflyste afgange er et fly klokken 07.00 fra Københavns Lufthavn til Funchal i Portugal. Det viser en oversigt over flyafgange på København Lufthavns hjemmeside.

Klokken 07.15 er et fly til Lanarca i Cypern fra Billund Lufthavn også aflyst.

Derudover er blandt andet en rejse til Larnaca i Cypern klokken 18.00 fra Københavns Lufthavn aflyst.

Lisbeth Nedergaard oplyser, at de mange Spies-rejsende, der nu er strandet i udlandet og ikke kan komme hjem mandag, skal afvente, at de bliver kontaktet af Spies.

Hun kan ikke love, at de vil kunne komme hjem mandag.

Det er endnu uvist, hvor mange passagerer der i alt vil blive påvirket over de kommende dage.

- Det kom som et rigtigt grimt chok for os. Lige nu knokler vi på livet løs, og vi afventer mange informationer, siger Lisbeth Nedergaard.

Administrerende direktør i Thomas Cook Airlines Scandinavia, Per Knudsen, beklager dybt, efter at det britiske moderselskab Thomas Cook natten til mandag indgav en konkursbegæring.

- Jeg beklager dybt den opståede situation og de konsekvenser, den får for vores mange tilfredse kunder og trofaste medarbejdere i Thomas Cook Airlines Scandinavia, siger Per Knudsen i en pressemeddelelse.

- Vi har opnået mange priser for vores gode kundeservice, men desværre er perspektiverne for fortsat drift ikke til stede.

Moderselskabet oplyste i en pressemeddelelse tidligere på natten, at det er gået i betalingsstandsning med 'omgående virkning'.

Selskabet har gennem længere tid været i økonomiske problemer.

Det havde et akut behov for at få tilført et beløb svarende til cirka 1,4 milliarder danske kroner, hvis det skulle fortsætte driften.