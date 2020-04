Thomas havde COVID-19: Nu skal hans blod hjælpe andre

Nålen, briksen og tapningen af blod er velkendt for 33-årige Thomas Røjkjær Vestergaard. Som bloddonor gennem 15 år kender han hele proceduren.

Men onsdag blev alligevel en særlig dag, for siden Thomas´ sidste tapning har han været syg med COVID-19. Og nu er lægerne særligt interesserede i netop hans blod, fordi han er raskmeldt og derfor har dannet antistoffer mod den frygtede sygdom.

De antistoffer håber læger fra Aarhus Universitetshospital at kunne få fingrene i, sådan at de allerede i næste uge kan gå i gang med en ny forsøgsbehandling af COVID-19-smittede.

- Vi undersøger donor for antistoffer. Vi håber, at antistofferne fra de raskmeldte kan hjælpe med at bekæmpe virus og mindske den betændelsestilstand i lungerne, som covid-19 forårsager, siger Christian Erikstrup, der er professor og overlæge i Blodbanken på Aarhus Universitetshospital.

- Det her med at tappe plasma fra tidligere patienter, det er noget, der bliver afprøvet i rigtig mange lande. Der er et stort håb om, at det her kan have en plads i behandlingen af corona-virus, siger han til TV2 Østjylland.

Forskerne håber, at antistofferne fra Thomas´ blod kan overføres til patienter, der er indlagt med COVID-19 og hjælpe dem gennem åndedrætsbesvær og lungeproblemer. Behandlingen skal ikke tilbydes de patienter, der er indlagt på intensiv.

Selvom den første portion blod med antistoffer onsdag kom i hus, går der lidt tid endnu, før forskerne kan gå i gang med at afprøve antistofferne på COVID-19 patienter.

- Vi mangler lige det allersidste papirarbejde, før vi kan begynde at behandle patienter. Jeg håber, vi kan starte i næste uge, forklarer Martin Tolstrup, der er afdelingsleder ved Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

- Helt konkret så får vi en blodprøve fra de her patienter. Den tager vi ned i vores laboratorium, hvor vi blander antistofferne fra det blod med virus og undersøger, hvor godt de hæmmer virusinfektionen, forklarer han.

Thomas Røjkjær Vestergaard blev smittet med coronavirus på en skiferie i Østrig. Nu har han været symptomfri i fire uger, og det er et krav for at være med i forskningsprojektet.

- Som bloddonor hjælper man folk og lige nu kan mit blod også bruges til noget andet, så nu er jeg bare spændt på om det virker og om det kan hjælpe nogen ude i verden, siger Thomas Røjkjær Vestergaard, der til daglig arbejder som ingeniør.

Han har også allerede meldt sig til næste tapning, som tidligst må være om 14 dage. Thomas regner med at komme præcis 14 dage ude i fremtiden. Og det besøg bliver næppe det sidste i denne omgang.

- Jeg er klar til at sætte hyppigheden af tapningerne op og flytte rundt på mine andre planer for at komme her oftere, end jeg har været vant til, forsikrer han.

På landsplan regner forskerne med at behandle mellem 200 og 250 patienter med den nye metode. De forventer at have resultater klar i efteråret, men det afhænger af, hvor hurtigt de kan finde egnede patienter, der vil være med i forskningsprojektet.