Thorning-firma sylter regninger: - Hun burde skamme sig

Carsoe-koncernen med Helle Thorning-Schmidt i bestyrelsen meddeler i et brev sine leverandører, at de må vente måneder med at få penge for deres leverancer

I disse tider bliver danskerne hele tiden opfordret til at udvise samfundssind.

Så man skulle tro, at en stor velpolstret virksomhed med ejerskab i skattelyet Jersey og med en tidligere statsminister i bestyrelsen ikke gjorde livet unødigt svært for sine leverandører.

Men sådan forholder det sig ikke.

Carsoe, hvis danske holdingselskab Helle Thorning-Schmidt sidder i bestyrelsen i, har midt i coronakrisen sendt et brev til sine leverandører, hvor man ændrer drastisk i leverandørernes muligheder for at få deres penge på kort sigt.

'Fra og med april 2020 standardiseres betalingsbetingelserne derfor til løbende måned + 60 dage,' står der i brevet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Det betyder altså, at der kan gå helt op til 90 dage, før leverandøren får sine penge af Carsoe. Før var det ifølge Ekstra Bladets oplysninger 30 dage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Leverandørerne til Thorning-firmaet Carsoe skal nu vente meget længere tid, før de får deres penge. Foto: Bent Bach/Ritzau Scanpix

'Vi anerkender, at disse vilkår kan være udfordrende, men tror oprigtig på, at du som leverandør vil støtte Carsoe med denne ændring, der vil bidrage til en kontinuerlig fremtidig vækst og gensidig succes,' står der videre i brevet, der er blevet sendt 13. marts - to dage efter Mette Frederiksen (S) tog de første spadestik til at lukke Danmark ned.

Ekstra Bladet har siden fredag flere gange forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt - vel at mærke på en mail, som hun normalt svarer på - men hun er ikke vendt tilbage.

Ubehøvlet

Hos SMVdanmark, der varetager interessen for små og mellemstore virksomheder, er man voldsomt forarget.

- Det er en ualmindelig ubehøvlet virksomhed. Det er ubehøvlet og uforskammet, siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

- Jeg synes, ledelsen burde skamme sig. Vi står i en situation, hvor hele landet lider, og det eneste, de tænker på, er deres egen profit, siger han til Ekstra Bladet - og fortæller, at han vil gå til politikerne med sagen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her er brevet, som Carsoe har sendt ud.

Ekstra Bladet er bekendt med, at brevet er sendt til flere af Carsoes leverandører, men det er uvist, om det er sendt til samtlige, da det trods gentagne forsøg ikke har været muligt at få en kommentar fra selskabet.

Ekstra Bladet har sendt brevet til Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Han kalder det både 'uordentligt' og 'usympatisk', og han mener også, at det strider med aftalerettens bestemmelser om rimeligt varsel.

- Det er ikke god praksis i forhold til aftaleretten, at man ikke giver et rimeligt varsel til ændringen, man ønsker at få igennem, siger han til Ekstra Bladet med henvisning til, at brevet blev sendt ud 13. marts, mens ændringerne allerede træder i kraft i april.

- Det er en usympatisk fremgangsmåde med manglende respekt for leverandørens værdikæde. Det er uordentligt og ikke rimeligt, siger han.

Carsoe havde ifølge det netop offentliggjorte årsregnskab en omsætning på 700 mio. kroner og en egenkapital på 97 mio. kroner. I årsregnskabet fremgår det, at man agter at udlodde 25 mio. kroner i udbytte til sit danske holdingselskab - der er ejet af endnu et dansk holdingselskab, Carsoe Group, hvor Thorning sidder i bestyrelsen.

- Jeg synes, det virker amatøragtigt. En virksomhed som Carsoe med professionelle ejere ved jo godt, at man skal give et rimeligt varsel, og det er et par uger altså ikke, siger Lars Krull til Ekstra Bladet.

Ejet i skattely

Carsoe producerer industrielementer til fødevareindustrien - og i selskabet er Helle Thorning-Schmidt bestyrelseskollega med den tidligere OW Bunker-boss Denis Viet-Jacobsen, der er bestyrelsesformand.

Thornings bestyrelseskollega Denis Viet-Jacobsen. Han er bestyrelsesformand i Carsoe Group og tidligere formand for OW Bunker. Han var formand for OW Bunker, da 1,2 mia. kroner blev ført ud af landet. En stor del af pengene havnede i skattely på Jersey. I dag står han bag kapitalfonden Solix. Foto: Pr- foto

Ekstra Bladet kunne tidligere på året fortælle, at Carsoe var majoritetsejet af en kapitalfond repræsenteret ved en virksomhed på skattelyøen Jersey. Derudover kunne vi afsløre, at Helle Thorning-Schmidt sad i bestyrelsen og ejede anparter i et selskab direkte registreret i skattelyet.

Afsløringerne fik den tidligere statsminister til at trække sig fra en toppost i FN, hvor hun netop skulle bekæmpe skattely.

- Helle Thorning-Schmidt burde skamme sig. Hun burde som det første ringe til den adm. direktør og sige, hvad fanden er det, I har lavet her? Kan du se at få trukket det brev tilbage.

At Carsoe er ejet af en kapitalfond i Jersey, gør det ifølge Jakob Brandt endnu mere forargeligt.

- De har et bagland, som uden problemer kan sende dem al den likviditet, som de har brug for. Og hvad gør de? De træder på deres små underleverandører. Det viser den forretningsmoral, som en sådan virksomhed er drevet af.

- Man kan næsten ikke få en mere sort csr-profil end den, som virksomheden lægger op til her, siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

Ekstra Bladet har både telefonisk og på mail flere gange forsøgt at få en kommentar fra Carsoes direktør, Mikkel Klitgaard Jacobsen, men han er ikke vendt tilbage.

Da Ekstra Bladet bliver stillet om til en anden i ledelsen, er svaret 'ingen kommentar', og vedkommende henviser til bestyrelsesformanden, Denis Viet-Jacobsen.

Han har trods gentagne forsøg på mail siden fredag eftermiddag heller ikke svaret.