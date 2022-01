Thorning sender millioner til barn med skattefinte

Nets-milliardæren Bo Nilsson har gjort det. Den omstridte advokat Jan Leth-Christensen har gjort det.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har brugt en skattefinte til at sende millioner videre til sit barn.

Socialdemokraten købte i 2017 en nyrenoveret lejlighed på hippe Vesterbro i København for få år senere at sælge den videre til sit barn til langt under markedsprisen.

Thorning har ligesom de føromtalte erhvervsfolk altså udnyttet en 40 år gammel regel og skattemyndighedernes skandaløse, forældede ejendomsvurderinger til at sende millioner til sit ene barn, uden at barnet bliver beskattet.

Partifællerne i Socialdemokratiet har i Ekstra Bladet tidligere harceleret over det, som regeringspartiets skatteordfører, Troels Ravn, har kaldt et 'skattehul'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den tidligere statsminister solgte en lejlighed i denne bygning meget billigt til sit barn Foto: Linda Johansen

Boligpriser steg - Thorning solgte billigt

I 2017 købte den tidligere statsminister en 103 kvadratmeter stor lejlighed på Vesterbro i København for 4,8 millioner kroner. Ejendommen var få år forinden blevet overtaget af et ejendomsselskab, der havde istandsat lejlighederne, viser dokumenter fra byggesagen.

I sommeren 2020 solgte hun den til sit ene barn for bare 2,3 millioner. I perioden mellem handlerne er boligpriserne i København ellers steget, men Thorning har brugt den gamle regel, der betyder, at hun kan sælge den til sit barn til den offentlige ejendomsvurdering.

Når barnet en dag sælger lejligheden, står vedkommende til en kæmpe skattefri milliongevinst.

S vil lukke skattehul - men vil ikke klandre Thorning

Den socialdemokratiske skatteordfører, Troels Ravn, er ikke meget for at angribe sin partifælle, selvom han kalder finten for et skattehul. Han sætter sin lid til de nye ejendomsvurderinger, hvoraf dog kun 50.000 er blevet sendt ud.

- Vi skulle gerne have fået nogle mere retvisende ejendomsvurderinger for første gang siden 2011, hvilket også gerne skulle få den effekt, at vi både får mere styr på området, og at vi får et mere retvisende billede af, hvad de her boliger er værd for også at få lukket nogle af de her huller.

- Men hvad tænker du om, at Helle Thorning-Schmidt har gjort brug af det her hul?

- Uanset hvem det er, så har den her regering vist ved forskellige initiativer, at vores fornemmeste opgave på skatteområdet er at genrejse tilliden til Skattestyrelsen og sørge for, at folk betaler det i skatter og afgifter - ejendomsskatter inklusive - som man skal. Uanset hvem det er, så er kampen mod skatteundgåelse og spekulation en vigtig kamp.

- Tænker du, at det er udtryk for dårlig moral at bruge den her finte?

- Det er sådan, at når noget er inden for lovgivningen, så er det jo sådan, det er. Hvis ikke lovgivningen er overtrådt, så synes jeg ikke, at man kan snakke om dårlig moral.

- Men du kalder det jo et skattehul?

- Altså, der er ingen tvivl, om at vi skal have lukket de skattehuller, der er, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke første gang, at Thornings ageren kolliderer med Socialdemokratiets røde fane. Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

I skattely med skattely-kongen

Det er ikke første gang, at Thornings gøren og laden ikke flugter med den socialdemokratiske partibog.

Ekstra Bladet afslørede i starten af 2020, da socialdemokraten netop var blevet udnævnt til formand for FN's panel til bekæmpelse af skattely og korruption, at hun ejede anparter i et selskab på skattely-øen Jersey og sad i bestyrelsen for en anden virksomhed, der også havde tråde til skattely.

Selskaberne havde forbindelse til den kontroversielle erhvervsmand Denis Viet-Jacobsen, der sad som bestyrelsesformand for skandale-selskabet OW Bunker, da 1,2 milliarder kroner blev ført ud af Danmark, og hvor en stor del efterfølgende havnede i skattely på Jersey.

Erhvervsmanden anlagde senere en sag om injurier mod Ekstra Bladet, men han tabte med et brag i byretten.