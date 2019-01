Thornings gode ben: Så meget scorer hun på ny toppost

Helle Thorning-Schmidt kan se frem til et årligt vederlag på 400.000 kroner for 12 møder i Vestas bestyrelse

Nok vinker Helle Thorning-Schmidt farvel til en årsløn på cirka to millioner kroner, når hun forlader Red barnet - Save the Children - i England, men allerede nu står hun klar til et topjob med en solid gage for få møder om året.

Således er hun indstillet til et godt ben med en post i bestyrelsen hos Vestas, hvor hun kan se frem til 12 årlige møder. For ulejligheden får hun et vederlag på 400.000 kroner årligt.

Men sikrer hun sig en post i en af Vestas tre særlige udvalg, er der endnu flere penge at score. I alt er der 11 poster i disse udvalg og en post slynger yderligere 251.000 kroner af sig.

Den tidligere socialdemokratiske statsminister blev i 2016 adm. direktør for Red Barnet international. I en pressemeddelelse siger hun:

'Jeg forlader posten med en følelse af stolthed for det vigtige arbejde, vi har gjort for at give børn en stemme og for at blive en organisation, som er bedre gearet til fremtiden.'

Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt. Hun er endnu ikke vendt tilbage.

