Thunberg: 'Mental kortslutning'

Miljøaktivisten Greta Thunberg kritiserer de rige lande for at have fået en 'kollektiv mental kortslutning'

'Vi har mistet to afgørende år,' siger Greta Thunberg til The Guardian.

I morgen er det to år siden, at den svenske skolepige for første gang valgte at skolestrejke.

Her to år senere anklager hun verdenslederne for ikke at tage de nødvendige skridt, der kan være med til at redde klimaet.

'Kløften mellem, hvad vi skal gøre, og hvad der faktisk gøres, bliver større for hvert minut,' skriver Greta Thunberg i en erklæring sammen med andre skolestrejkende, rapporterer The Guardian.

Sammen med sine kollegaer kritiserer Thunberg de rige nationer for deres tilgang til klimakonflikten.

- Tanken om at være i en krise, som vi ikke kan købe, bygge eller investere os ud af, lader til at skabe en form for kollektiv mental kortslutning. Blandingen af ignorance, benægtelse og uopmærksomhed er problemets kerne, siger de.

Selv et barn kan se

Forskere har beregnet, at det globale CO2-tryk skal halveres inden for det næste årti, hvis temperaturstigningen på Jorden skal holdes under 1,5 grader.

Greta Thunberg forstår ikke, at landene ikke handler hurtigere.

'Selv et barn kan se, at klimapolitikken, som den er i dag, slet ikke følger den bedste forskning, som vi har til rådighed i dag,' skriver hun i erklæringen.

Ikke sket nok

Thunberg roser dog, at flere millioner er gået på gaden for at demonstrere for klimaet, og at Europa-Parlamentet har erklæret katastrofetilstand.

Men det er ikke nok.

'Verden har samtidigt udledt 80 milliarder tons CO2, mens mange menneskeliv og levebrød er gået tabt.'

'Dette er bare begyndelsen,' skriver de samtidig med at kræve totalt stop af alt fossilt brændstof.

Klimastrejke verden over

I 2018 startede Greta Thunberg med at strejke ude foran den svenske Riksdag med teksten 'Skolstrejk för klimatet'.

Bevægelsen voksede og toppede året efter, da der 15. marts 2019 var anslået 1,4 millioner strejkende skoleelever og studerende på gaden i over 100 lande.

I Danmark skolestrejkede de studerende i København og i 31 andre byer i tusindvis.

Langer ud efter Danmark

