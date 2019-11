Thunberg på vej til Europa i stor catamaran-båd

Der vil næsten kun blive serveret vegansk mad ombord på båden under den to til tre uger lange tur over Atlanterhavet

Kort før klokken 08.00 her til morgen forlod den 16-årige svenske klima-aktivist Greta Thunberg USA i en stor catamaran-båd, der nu har kurs mod Spanien i Europa, hvor Greta skal deltage i klima-topmødet COP 25, der skal afholdes i Madrid den 2. december.

Turen forventes at vare i 2-3 uger, og undervejs vil der for Greta Thunbergs skyld næsten udelukkende blive serveret vegansk mad ombord på båden. Med på turen er også Greta Thunbergs far Svante.

Catamaran-båden er 15 meter lang og udstyret med sol-paneler. (Foto: Ritzau Scanpix)

Det er det australske par Riley Whitelum og Elayna Carausu, der har tilbudt den verdenskendte svensker et lift over Atlanterhavet på deres 46 fod store catamaran-båd med navnet 'La Vagabond'.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times og CNN

Her sejler catamaren-båden ud fra den amerikanske by Hampton i staten Virginia. (Foto: Ritzau Scanpix)

Ifølge New York Times har båden La Vagabonde næsten ikke noget CO2-udslip. Den store 15 meter lange catamaran-båd er udstyret med sol-paneler samt en hydro-generator til at skabe miljø-venlig energi. Båden har oven i købet også et toilet i modsætning til den båd, som Thunberg benyttede til at sejle til USA. Her var der nemlig kun en spand, når man skulle lave enten stort eller småt.

- Der er utallige mennesker rundt omkring i verden, der ikke har adgang til et toilet. Det er ikke så vigtigt for mig. Men det er da ganske rart at have et toilet på båden, fortæller Greta Thunberg ifølge New York Times.

På tilbageturen til Europa forventes vejret at blive noget mere voldsomt ude på Atlanterhavet, fordi det er midt i en sæson med mange storme. Men den 16-årige klima-aktivist er ikke urolig over eventuelt dårligt vejr på sejlturen.

