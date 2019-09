Thunberg reagerer på Trump-tweet

Greta Thunberg gav mandag verdens ledere en opsang, hvor hun både med stor vrede og gråd i halsen kritiserede diverse statsledere under FN's klimatopmøde i New York. I salen var det til store klapsalver, mens det andetsteds har fået Donald Trump til at sende et kækt tweet afsted.

I et interview til talkshowet Skavlan på TV2 Norge svarer den svenske klimaaktivist nu på Trumps kække svar.

Den amerikanske præsident tweetede tirsdag, at Greta Thunberg 'virker som en rigtigt glad, ung pige, der ser frem til en lys og vidunderlig fremtid. Så godt at se!'.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Greta Thunberg tager den amerikanske præsidents tweet med ro.

- Du kan tolke tweetet på mange måder. Jeg vidste at han sandsynligvis ville sige noget om mig på et tidspunkt. Det betyder ikke noget, siger Thunberg til Skavlan.

Da hun bliver spurgt til om, hun tolker tweetet sarkastisk, er der ingen tvivl.

- Selvfølgelig gør jeg det, men ja, selvfølgelig kom han til at tweete det.

Siden Donald Trumps beskrivelse af Thunberg på twitter, har svenskeren taget beskrivelsen til sig, og bruger den i sin twitter-biografi.

Screendump fra Greta Thunbergs twitter

Ingen interesse i at møde Trump

En video med Thunberg og Trumps første 'møde' er også blevet delt flittigt. I videoen bliver Thunberg passeret af den amerikanske præsident uden at bemærke hende. Mens Thunberg står i baggrunden med sikkerhedsvagter og ser ud til at sende ham et olmt blik.

- Jeg blev stoppet af sikkerhedsfolk, da han kom ind i lokalet. Så spekulerede jeg på, hvad der skete, og så dukkede han pludselig op. Jeg tror, jeg var chokeret.

Den svenske klimaaktivist sagde i sidste uge til svenske Dagens Nyheter, at hun ikke var videre interesseret i at møde den amerikanske præsident.

- Det jeg forsøger at gøre nu er at skabe bevidst hed og informere mennesker om, hvad der sker, og jeg ser ikke hvad et møde med Donald Trump konkret kan gøre.

Greta Thunberg nåede kun at se ryggen af Trump, da han passerede hende under klimatopmødet. Video: AP

Lægger sig ud med Macron

Den 16-årige svenske pige lagde også mandag et opslag ud på Twitter, hvor hun meddelte, at hun sammen med 15 andre børn fra 12 forskellige lande havde sendt en juridisk klage til FN's Børnekonvention, hvor hun beskylder Frankrig, Tyskland, Tyrkiet, Argentina og Brasilien for at være inaktive i forbindelse med den globale opvarmning.

Den franske præsident var ikke videre begejstret for Thunbergs initiativ, som han overfor Europe 1 kalder meget radikalt, og Macron advarer videre imod, at det kan støde lande fra sig i kampen for at forbedre klimaet.

- Når jeg ser, at vi er ved at lukke alle vores kul kraftværker, og at vi går i den rigtige retning, så er jeg ikke sikker på, at det er den mest effektive måde, siger Macron med henblik på Greta Thunbergs udspil mod Frankrig.

