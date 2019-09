Thunberg-tale: - Væmmelig følelsesporno

Dansk Folkepartis Søren Espersen var på ingen måde imponeret af Greta Thunbergs tale ved FN's klimatopmøde. Han mener, at hun skader budskabet hver gang, hun åbner munden

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg brugte det meste af sin tale ved FN's klimatopmøde på at skælde ud på verdens ledere. Ligesom hun gjorde det på COP24-klimatopmødet i Polen sidste år. Og igen i maj da hun indtog talerstolen foran Christiansborg. Hver gang er hun fysisk blevet mødt af et begejstret publikum.

Med tiden er klapsalverne kun blevet større og større. Men spørger man Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, burde det ikke være sådan.

- Hun bliver værre og værre. Den seneste tale var fuldstændig overskruet, det var en gang væmmelig følelsesporno. Alle de mennesker, der labber det i sig, de har skabt en kult. De folk, der inviterer hende, bliver nødt til at holde op med det. Hun er til fare for budskabet.

- Jeg var gået under talen, hvis jeg havde været der. Når man bliver siddende og jubler af den slags hysteri, som de gjorde i FN i går, så har man også et ansvar, siger Søren Espersen.

Hvor vover I?

Under sin tale rettede den svenske klimaaktivist skarp kritik af verdens lederes indsats i kampen mod klimaforandringer.



- Folk lider, folk dør. Vores økosystem kollapser. Vi er i begyndelsen af en masseudryddelse, og alt, I kan tale om, er penge og eventyr om for evigt stigende vækst. Hvor vover I?

- I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord, lød det i Thunbergs tale.

For nogen er hun blevet symbolet på den unge generations kamp mod klimaforandringer.

Sidste år stillede Thunberg sig for første gang op foran det svenske parlament med et skilt, hvor der stod: 'Skolestrejke for klimaet'.

Siden hen har hun med bevægelsen '#FridaysForFuture' inspireret teenagere fra hele verden til en ugentlig skolestrejke for at få politikere til at tage klimaudfordringerne seriøst.

Det er dog ikke noget, som Dansk Folkepartis udenrigsordfører tillægger nævneværdig betydning.

Tilbage til skolebænken

- Greta Thunberg har vel været med til at sætte en sag på dagsordenen?

- Nej, den har været på dagsordenen længe. Det kan være meget godt at råbe vagt i gevær i forhold til klimaet. Det tager vi også alvorligt, det gør jeg selv. Men hun stod fuldstændig forvrænget i ansigtet, græd og hulkede. Skældte alt og alle ud og var i mine øjne helt ude af kontrol. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Søren Espersen.

- Du tillægger ikke bevægelsen omkring hendes klimastrejker nogen betydning for emnets prioritering?

- Nej, det gør jeg ikke. Og nu skader hun sagen hver gang, hun åbner munden. Hvis hun vil gøre sagen en stor tjeneste, så flytter hun tilbage til Sverige og starter i skole igen.

Sagen er kommet tættere på Dansk Folkeparti siden valget, da de nu har meldt sig parate til at tilslutte sig en klimalov med en målsætning om at reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030.

