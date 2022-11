Thunberg træder til side

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har de seneste år været ansigtet på de verdensomspændende klimaprotester.

Men nu er det slut, skriver det norske nyhedsbureau NTB ifølge Nettavisen.no.

Hun vil i hvert fald træde til side og i stedet give en stemme til dem, der lever i frontlinjen af klimakrisen og mærker de direkte konsekvenser.

- Det er på tide at overlevere megafonen til dem, som faktisk har historier at fortælle. Vi trænger til nye perspektiver, siger den 19-årige klimaforkæmper til NTB.

- Vi må lytte til historier og erfaringer fra de mennesker, der er mest berørt af klimakrisen.

Thunberg: Det var en fejl

Kritiserer klimatopmøde

FN's 27. klimakonference - også kaldet COP27 - er i fuld gang i Sharm El-Sheik i Egypten, hvor stats- og regeringsledere fra hele verden forsamles med formålet at sætte gang i klimahandling på øverste politiske niveau.

Grønne investorer og ngo'er er også på plads til klimakonferencen, og Greta Thunberg har også holdt tale ved konferencen tidligere år. I år vil hun dog ikke være til stede i Sharm El-Sheik.

- COP bruges som en mulighed for ledere og magthavere til at få opmærksomhed gennem mange forskellige former for greenwashing, har Thunberg tidligere udtalt ifølge The Guardian.

Til NTB siger hun:

- Der er vel ingen, der har lyst til at tage til arrangementer som dette og afsløre magthaverne? Det er ikke noget, vi gør frivilligt. Vi gør det, fordi nogen skal, og fordi der er så få, der benytter sig af muligheden for at gøre det.

Menneskerettighedsorganisationer har udtrykt kritik af valget af Egypten som værtsnation for klimatopmødet.

Det er desuden forbudt at demonstrere i Egypten, og Amnesty Internationals opgørelser viser, at de egyptiske myndigheder har anholdt over 150 personer de seneste uger på grund af opfordringer til landsdækkende demonstrationer 11. november i Egypten under klimatopmødet.

Greta Thunberg for nylig udgivet bogen 'Klimabogen', der handler om klodes klimakrise.