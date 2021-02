Ti centimeter: Her falder sneen i weekenden

Det er i dag eller i morgen, du skal ud, hvis du foretrækker solbrillerne frem for kælken.

I starten af weekenden kommer solen nemlig forbi flere steder og nyder udsigten af et stadigvæk køligt Danmark. Kun nede ved Møn, Lolland og Falster vil der være en smule sne at se.

Vinden vil blæse svagt til jævnt, og temperaturen vil ligge på omkring frysepunktet til minus seks grader.

Lørdag efterligner fredag, dog med en smule mere vind.

DMI varsler glatte veje hele dagen

Find kælken frem på søndag

- Både i Nordsjælland, i Midtjylland og på Sydsjælland vil chill-faktoren komme helt ned på minus 15 grader. Så her bliver det rigtig koldt, fortalte DMI's vagtchef, Erik Hansen, til vores redaktion i morges.

Ud over det kolde vejr vil der på søndag være mulighed for at se sne mange steder i landet.

Faktisk så meget, at der nogle steder vil være op til ti centimeter sne - lige nok til at kælke.

Det vil igen være i den sydlige del af Danmark, at sneen vil være mest til stede.

Find den tykke vindjakke frem, for vinden blæser op til jævn til hård, og der vil være risiko for kuling i løbet af dagen.