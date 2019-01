Ti fredsbevarende FN-soldater er dræbt i angreb i Mali

Ti soldater fra FN's fredsbevarende styrker er søndag blevet dræbt, og 25 er blevet såret i et angreb i det vestafrikanske land Mali.

Det oplyser en kilde, der er tæt knyttet til FN's fredsbevarende mission i Mali, Minusma. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om otte FN-soldater fra Tchad.

De blev dræbt, da bevæbnede gerningsmænd angreb en FN-base i Aguelhok i det nordøstlige Mali. Basen ligger nær grænsen til Algeriet.

Den gruppe af soldater, der blev angrebet, dræbte adskillige gerningsmænd, oplyser FN-missionen ifølge nyhedsbureauet dpa.

FN har fordømt søndagens angreb.

- Dette komplekse og kujonagtige angreb viser, hvor besluttede terroristerne er på at sprede kaos, siger FN's chef i Mali, Mahamat Saleh Annadif ifølge dpa.

- Det kræver en hårdfør, øjeblikkelig og koordineret handling fra alle militære kræfter at bekæmpe terrorismen, siger han.

Mali har siden et militærkup i 2012 været præget af voldsomme uroligheder.

Al-Qaeda-tilknyttede ekstremister har siden 2015 regelmæssigt angrebet sikkerhedsstyrker og den fredsbevarende FN-mission i landet.

Grupperne dominerer helt dele af det afrikanske land, som er uden for den maliske regerings kontrol.

Danmark bidrager i øjeblikket til FN's fredsbevarende operation i Mali med et stabsofficerbidrag på en person.

I alt er mere end 13.000 fredsbevarende styrker udstationeret i landet.

Det har indtil videre dog ikke forhindret den omfattende vold fra militante i landet. De militante grupper har også udført angreb i Burkina Faso og Niger.

Tidligere i januar kritiserede både Frankrig og USA myndighederne i Mali for, at de ikke har formået at standse den tiltagende vold i landet.

Mere end 100 FN-soldater er blevet dræbt i Mali siden 2013.