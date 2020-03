Ti grunde til ikke at gå i coronapanik

På mindre end to måneder har coronavirus spredt sig til flere kontinenter og kostet flere tusinde menneskeliv, så overalt på jorden er der udbrudt velbegrundet bekymring.

Myndigheder og eksperter advarer mod, at befolkninger går i panik, og uanset om man er skeptisk eller det modsatte, kan der Ifølge Ignacio López-Goñi, professor i mikrobiologi på universitetet i Navarra, Spanien, være ti grunde til optimisme.

I det populærvidenskabelige tidsskrift The Conversation har han samlet sine ti argumenter for ikke at gå i panik, for 'vi har aldrig været bedre forberedt på at bekæmpe en pandemi,' lyder hans konklusion.

1: Vi ved, hvad det er

Efter det første tilfælde af aids blev opdaget i juni 1981, gik der to år, før man havde identificeret den virus, hiv, som fører til sygdommen. Med coronavirus tog det ti dage at identificere virus.

2: Vi kan påvise virus.

Siden 13. januar har det været muligt at påvise virus ved hjælp af en test.

3: Situationen i Kina er forbedret.

Tiltag som striks kontrol og isolation giver resultater i Kina. I flere uger er antallet af diagnosticerede faldet hver dag. Et meget detaljeret koncept for epidemiologisk opfølgning rulles ud i andre lande, hvor udbrud isoleres til specifikke områder. Dermed bliver det muligt at inddæmme spredningen.

4: 80 procent af tilfældene er milde

Coronavirus fører til ingen eller milde symptomer i 81 procent af tilfældene. 14 procent kan få lungebetændelser, og i fem procent af tilfældene kan smitte blive kritisk eller dødelig. Dødeligheden er endnu ukendt, men den kan være lavere, end hvad man hidtil har estimeret.

5: Folk kommer sig

En stor del af de tilgængelige sygdomsdata relaterer sig til antallet af bekræftede syge og antallet af døde, men de fleste mennesker kommer sig. Der er 13 gange flere, der kommer sig end døde, og andelen af folk, som bliver raske, stiger.

6: Børn får kun milde symptomer

Under tre procent af de bekræftede tilfælde er folk under 20 år, og dødeligheden hos folk under 40 år er kun 0,2 procent. Børn får så milde symptomer, at det kan gå upåagtet hen.

7: Virus kan fjernes fra overflader

Coronavirus kan effektivt fjernes fra overflader med 62-71 procent ætanol (eksempelvis håndsprit, red.). Hyppig håndhygiejne med vand og sæbe er den mest effektive måde at forhindre smittespredning.

8: Den globale videnskab samarbejder

Efter blot en måned er der udgivet 164 videnskabelige artikler om covid-19 eller sarsCov-2, ligesom mange yderligere artikler venter på at blive anerkendt og udgivet. Man er gået i gang med det indledende arbejde med af at udvikle bl.a. vacciner og kure.

9: Vaccineprototyper på vej

Der er allerede mere end otte projekter i gang, der forsøger at udvikle en vaccine. En vaccinegruppe på University of Queensland i Australien har oplyst, at den allerede arbejder på en prototype ved hjælp af den nye teknologi. Blot et af flere eksempler, der kan føre til, at der kan iværksættes en vaccineproduktion på rekordtid. Prototyper kan snart testes på mennesker.

- Vi håber på, at vi i april kan føre vore vacciner i kliniske forsøg eller til anvendelse i nødsituationer, sagde Zheng Zhongwei lørdag til Voice of America.

Han er chef for Kinas National Health Commission's Science and Technology Development Center.

10: Antivirale lægemidler under udvikling

Mens vacciner er forebyggende, bruges antivirale lægemidler til at slå virus ned hos en allerede smittet person. Der er allerede 80 kliniske forsøg, der analyserer effekten af coronavirusbehandlinger.