Ti smittet med corona på dansk plejehjem: - Stærkt bekymrende

Dag for dag stiger antallet af coronasmittede på et nordjysk plejehjem.

Lørdag var antallet af smittede medarbejdere på VendelboCentret i Sindal steget fra fire til ni. Også en enkelt beboer er testet positiv.

Fem ansatte, der har symptomer, er hjemsendt, mens to beboere har fået konstateret symptomer.

Det skriver DR.

Tager alle forholdsregler

Direktør for Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Leif Serup kalder udviklingen 'stærkt bekymrende'.

- Udviklingen er stærkt bekymrende, og vi gør alt, hvad vi kan, for at finde ud af, hvad omfanget i virkeligheden er via de tests, som medarbejdere og ansatte har fået taget i fredags, siger han til DR Nordjylland.

Over for Ekstra Bladet fortæller Leif Serup, at man tirsdag aften blev bekendt med, at en ansat var smittet med coronavirus.

- Herefter bliver hele plejecentret testet. Det gælder både beboerne og de ansatte. Torsdag og fredag kommer testsvarene, som viser, at nogle har været smittet uden at have haft symptomer, mens andre begynder at udvikle symptomer senere, fortæller Leif Serup.

140 personer testet

Plejecentret har knap 70 beboere og samme antal ansatte. De smittede er alle tilknyttet den samme afdeling, som har 15 beboere.

- Beboerne er alle blevet bedt om at blive i egen bolig, og så skal medarbejderne bruge skærpede værnemidler. Beboeren, der er smittet med corona, er ikke indlagt, men befinder sig stadig på plejecentret, siger Leif Serup.

Kan du forstå, hvis der sidder nogle pårørende derude og er bange for, om deres familiemedlemmer bliver smittet? Virussen kan jo godt have spredt sig til andre afdelinger og ansatte, som måske ikke har symptomer på nuværende tidspunkt.

- Vi er alle bekymrede over det her - både de ansatte, de pårørende og ledelsen. Vi kender ikke smittekilden, men er løbende i kontakt med smittesporingsenheden, der netop har til opgave at spore smitten.

Fredag blev alle testet igen. Leif Serup forventer, at svarene kommer senere søndag.

