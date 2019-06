Tiårig hyldet for tegning til politiet

En tiårig britisk dreng fra Newcastle-forstaden Lemington har fået sig et usædvanligt diplom fra nogen, som de fleste tiårige drenge formentlig ser op til.

Det lokale politi har nemlig sendt drengen en særlig tak, og samtidig hylder de den 10-årige Ryan Cook offentligt.

Årsagen er, at den tiårige handlede snarrådigt, da en mand forsøgte at trænge ind på drengens skole i maj.

Det skriver Northumbria Police i en pressemeddelelse.

Manden henvendte sig til drengen og forsøgte at komme igennem porten ind til skolen, men drengen valgte i stedet at fortælle sine forældre om manden, og hvad han havde sagt.

Forældrene valgte derfor straks at kontakte politiet, som opfordrede 10-årige Ryan til at tegne en tegning af den formodede forbryder.

Ved hjælp fra blandt andet drengens tegning fandt politiet via skolens personale frem til manden, som heldigvis viste sig at have haft et lovligt ærinde på skolen.

Foto: Northumbria Police

Gjorde det rigtige

Men på trods af at der altså ikke var nogen forbrydelse under opsejling, roser politiet alligevel drengen for hans indsats.

- Han gjorde det helt rigtige ved at fortælle om sine bekymringer til sine lærere og forældre, og han udviste stor modenhed ved at bemærke, hvad han betragtede som mistænkelig adfærd, siger politiassistent Ashley Palmer i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at drengen med stor iver hjalp politiet, så godt han kunne. Blandt andet altså ved at tegne tegningen på politiets forespørgsel. Med den i hånden kunne politiet ved et opkald til skolen komme frem til, hvilken mand der var tale om.

Og selvom tegningen næppe vækker misundelse hos nogen portræt-tegnere, var detaljerne på den alligevel afgørende for, at politiet fandt frem til den rigtige mand.

Af tegningen fremgik det nemlig, at manden var skaldet, at han ikke havde skæg, og at han bar en jakke, bukser og sko. Og det var altså nok til at udpege den rette mand, som viste sig at have en aftale på skolen.

- Jeg ved ikke, om han vil overveje en fremtidig karriere i politiet, men han har helt bestemt en detektivs hjerne. Hvis han ikke vil trække i uniformen, kan han helt sikkert få et job som fantomtegner hos politiet!, lyder det fra Ashley Palmer.