Tiårig måtte rejse til nabostat for at få abort efter voldtægt

En mand fra den amerikanske delstat Ohio er tiltalt for at have voldtaget en tiårig pige, som efterfølgende måtte rejse til en anden delstat for at få foretaget en abort.

Det kom frem under et retsmøde i Franklin County i Ohio onsdag, hvor en efterforsker fortalte, at den 27-årige mand havde indrømmet at have voldtaget pigen mindst to gange.

Den tiårige pige fik ifølge politiet foretaget en abort i nabostaten Indiana den 30. juni.

Den 24. juni omstødte USA's højesteret en afgørelse fra 1973, der kendes som 'Roe v. Wade', og som gav kvinder ret til selv at vælge.

Det betyder i praksis, at USA's 50 delstater nu selv kan bestemme, om abort skal være lovligt eller ej.

Blot timer efter afgørelsen fra højesteret trådte et forbud mod abort efter den sjette graviditetsuge i kraft i Ohio.

Ifølge avisen Indianapolis Star var den tiårige pige nødt til at rejse til Indiana, fordi hun var tre dage over Ohios grænse på seks uger. Forbuddet i Ohio gælder også, selv om graviditeten er sket ved voldtægt eller incest.

I sidste uge, da Indianapolis Star først skrev om pigen, fremhævede præsident Joe Biden sagen i en kritik af afgørelsen fra højesteret.

- Forestil jer at være den lille pige - ti år gammel, sagde han i Det Hvide Hus fredag.

Flere konservative har sat spørgsmålstegn ved historien om pigen.

Ohios statsadvokat, republikaneren Dave Yost, sagde til USA Today tirsdag, at detaljerne i historien højst sandsynligt var 'opspind', fordi der ikke var foretaget nogen anholdelse i sagen, ligesom at beviser ikke var blevet fremlagt.

Efter anholdelsen af den 27-årige mand udtaler Dave Yost i en erklæring onsdag, at hans 'hjerte græder over den smerte', den lille pige har oplevet.

Derudover takker han politiet for dets indsats i sagen.