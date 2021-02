Tibet-sagen: Endnu en politimand belaster Kai Vittrup

En tidligere indsatsleder forklarede torsdag i Tibetkommissionen, at han i 2002 fik en ordre om at skærme en kinesisk delegation for demonstranter

Den tidligere chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Kai Vittrup bliver nu endnu en gang udpeget som manden, der før et topmøde i 2002 gav ordre om, at en kinesisk delegation skulle skærmes mod kritiske demonstranter i København.

Under en afhøring i den gennedsatte Tibetkommission forklarede den tidligere indsatsleder ved Københavns Politi Kim Lykke Østergaard således torsdag, at han i 2002 fik en klar instruks fra Kai Vittrup om, at en eskorte med den kinesiske regeringschef, Zhu Rongji, skulle omdirigeres, hvis der f.eks. ved Kgs. Nytorv var Falun Gong-demonstranter.

- Jeg fik klar besked fra Vittrup om, at man skulle omlægge eskorten, hvis det blev nødvendigt, lød det i kommissionen fra Kim Lykke Østergaard, der fortsat er tjenestegørende i politiet.

’Altid særlige forhold ved Kina’

Alternativt skulle indsatslederen sørge for at køre politibiler ind foran demonstranterne, hvis det ikke var muligt at føre eskorten med den kinesiske delegation ad en anden rute.

- Han har ved anden lejlighed sagt, at hvis det der ikke sker, så bliver du ikke politikommissær. Og humor og Vittrup er ikke to ord, jeg bruger i sammenhæng, forklarede Kim Lykke Østergaard.

- Det var en ordre. Ingen tvivl. Den gik ud på, at hvis de kinesiske embedsmænd kørte forbi der, så skulle han ikke se demonstranter eller Falun Gong-folk. Lige så længe jeg kan huske, har der været særlige foranstaltninger i forhold til kineserne og demonstrationer.

Indsatslederen så ikke dengang i 2002 noget odiøst i instruksen, som dog ikke blev aktuel.

Han opfattede det som en naturlig del af politiets opgave at sørge for et vellykket besøg, forklarede han for kommissionen.

- Det var slet ikke min opfattelse, at vi var på kant med grundloven. Jeg så ikke noget odiøst i at gøre, hvad vi kunne, for at besøget gik godt, og at kineserne skulle følge sig velkomne.

Vittrup afviste påstand om ordre

Det er ikke første gang, at Kai Vittrup beskyldes for at udstikke en ordre om at skærme demonstranter i et forsøg på at tilfredsstille den kinesiske delegation i 2002.

Også tidligere vicepolitiinspektør Gunnar Sallov har forklaret tilsvarende under sin afhøring i Tibetkommissionen i efteråret 2018.

Kai Vittrup afviste dog sidenhen over for kommissionen, at han skulle have givet den slags instruktioner.

- Jeg er da hamrende ligeglad med, om den kinesiske premierminister ikke kan lide at se demonstrationer, sagde Vittrup under sin afhøring i december 2018.

Forelagt Vittrups afvisning fastholder Kim Lykke Østergaard dog sin forklaring om, at Vittrup gav ham en klar instruks.

- Det er hans (Vittrup, red.) opfattelse af virkeligheden. Jeg har en anden, sagde Kim Lykke Østergaard, der dog heller ikke tror, at Vittrup har handlet på eget initiativ.

Den gennedsatte Tibetkommission er sat i verden for at granske kinesiske statsbesøg i Danmark siden 90’erne samt for at lave en supplerende undersøgelse af de grundlovsbrud, der fandt sted i 2012 og 2013, hvor Tibet-demonstranter blev skærmet og blev frataget flag.