Tibetkommission langer hårdt ud efter Udenrigsministeriet

Det er særdeles kritisabelt, at Udenrigsministeriet ved konkrete besøg fra det officielle Kina aktivt har tilskyndet til og samarbejdet om, at anti-kinesiske demonstrationer blev forhindret af Københavns Politi.

Det er en af konklusionerne i den længe ventede rapport fra Tibetkommissionen. Rapporten er mandag blevet offentliggjort.

Her lyder det videre, at det er kommissionens samlede indtryk, at Grundloven og menneskerettighederne er blevet skubbet ud til siden til fordel for hensyn til kineserne.

- Udenrigsministeriets håndtering af de kinesiske besøg i Danmark generelt har været præget af en kultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster for at sikre danske handelsinteresser er sat over Grundlovens og EMRK's (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.) beskyttelse af forsamlings- og ytringsfriheden.

Kritikken rammer blandt andre to tidligere departementschefer i Udenrigsministeriet.

Dels Claus Grube, der sad på topposten, da præsident Hu Jintao kom på statsbesøg i 2012. Han skrev en mail, der må forstås som en opfordring til, at embedsmænd i ministeriet skulle lægge pres på politiet og PET, fastslår kommissionen.

Og dels Friis Arne Petersen, der har været departementschef og direktør i ministeriet. Desuden har han beklædt posten som ambassadør i Berlin, Washington og Beijing.

Friis Arne Petersen har haft en central rolle i en længere årrække.

Helt tilbage i 2002 blev han orienteret om, at der var indledt et såkaldt konstruktivt samarbejde med politiet om at undgå, at kinesiske delegationer skulle generes af demonstrationer.

Kommissionen foretager dog ikke en såkaldt retlig vurdering af de to topfolks handlinger. Det skyldes, at begge er fratrådt statens tjeneste.

Faktisk var der tale om en slags dobbeltspil fra Udenrigsministeriet side, skriver kommissionen.

På den ene side sagde embedsmændene til Kinas repræsentanter, at man ikke kunne imødekomme deres ønsker om, at anti-kinesiske demonstrationer hverken skulle ses og høres.

På den anden side lagde Udenrigsministeriet 'et betydeligt pres på PET og politiet for at imødekomme ønskerne', hedder det.

I visse tilfælde medvirkede ministeriet endda aktivt til, at det skete.

Kinesiske besøg helt tilbage fra 1990 er blevet undersøgt af kommissionen. Den blev gennedsat, da flere medier bragte nye oplysninger frem efter afgivelsen af den første beretning i 2017.