Ticketmaster vil ikke refundere: - Vildt frustrerende

Ticketmaster vil ikke refundere deres kunders penge for et aflyst arrangement, før arrangøren - der er gået konkurs - kommer med yderligere information. Ifølge forbrugerjurist bør der ikke være noget at vente på

Michael Rasmussen går ikke synderligt meget op i ridning, men det gør hans mor til gengæld.

Derfor havde han købt en billet til 'Den Spanske Rideskole' i Royal Arena 10. december som en tidlig julegave.

I mellemtiden er arrangementet blevet aflyst, og Ticketmaster har sendt Michael Rasmussen rundt til Gud og hvermand for at få informationer om, hvornår han kan få sine penge igen - og virksomheden har ikke indikeret, at de har tænkt sig at refundere beløbet.

- Det er jo vildt frustrerende, at man ikke får noget som helst at vide, siger Michael Rasmussen.

Sendt på togt

Arrangementet blev aflyst, da arrangøren af showet - TADC Denmark - er gået konkurs.

Michael Rasmussen har forsøgt at ringe og skrive til Ticketmaster, men selskabet fortæller ikke noget om, hvornår han kan forvente at få sine penge refunderet for showet, der aldrig har fundet sted.

Annonce:

I mails fra Ticketmaster til Michael Rasmussen fremgår det, at 'Ticketmaster afventer fortsat nærmere information fra arrangøren'.

Men ifølge jurist hos Forbrugerrådet Tænk Martin Bruun-Houbølle bør der ikke være så meget for Ticketmaster at vente på.

- Umiddelbart kan forbrugeren rette et krav mod Ticketmaster, og selskabet er jo heldigvis ikke gået konkurs. Så må de jo bøvle med konkursboet bagefter, siger han.

Skal fremgå klart og tydeligt

Martin Bruun-Houbølle forklarer, at selvom det ikke er Ticketmaster, der er arrangør, så er det stadigvæk dem, som Michael Rasmussen har handlet med - og det er derfor også dem, som er ansvarlig for at refundere pengene.

- Principperne i købeloven er sådan, at man skal reklamere hos den, man har købt en vare hos. Det er dem, der bærer ansvaret.

- Forbrugeren har jo umiddelbart indgået en aftale med Ticketmaster, hvor han har fundet og købt sine billetter, siger han.

Annonce:

Han forklarer, at Ticketmaster skal have gjort det 'meget, meget klart og tydeligt' for forbrugeren, hvis det ikke er dem, man handler med - men hvis det derimod er TADC Denmark, man handler med.

- Der må ikke være nogen tvivl overhovedet, siger Martin Bruun-Houbølle.

Ingen svar

Hos Michael Rasmussen har frustrationen over Ticketmasters kundeservice - eller mangel på samme - taget til, eftersom de ikke kommer med nogen information om refunderingen overhovedet.

- De bør jo hjælpe med at løse det i stedet for at fralægge sig alt ansvar, siger han.

Administrerende direktør hos Ticketmaster, Jakob Lund, har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

I stedet han sendt følgende svar på mail.

'Ticketmaster har solgt billetter til det nævnte arrangement på vegne af arrangøren, TADC Denmark, og vi afventer nu yderligere information fra dem vedrørende status for denne event samt instruktioner vedrørende eventuel refunderingsproces. Så snart Ticketmaster modtager yderligere information, vil vi kontakte alle berørte billetkøbere.'