Tid til torsk

Den næstsidste dag af 2020 stod jeg iført smoking, balsko og med en ordentlig torsk i mine hænder foran Statsministeriets dør i Prins Jørgens Gård ved Christiansborg.

Fisken var sammen med to flasker brændevin og Morten Ingemanns fine tegning tiltænkt statsminister Mette Frederiksen som tegn på, at hun var kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020 af et overvældende flertal af avisens læsere.

Ikke færre end 36.587 stemmer fik hun, og det er rekord. Aldrig før har nogen vundet torsken med så stort et stemmetal.

Mette Frederiksen havde uheldigvis ikke tid til at modtage fisken lige den dag, og det forstår man nok, for hun havde jo travlt med at frelse nationen, fotografere makrelmadder og så videre.

En skalle

Så torsken kom i stedet de hjemløse til gode, og de følgende dage ringede jeg stort set dagligt til Statsministeriet. For jeg ville jo komme springende med en ny fisk, så snart der blev bare et lille hul i statsministerens kalender.

Hver gang fik jeg at vide, at det ikke passede lige nu, men om nogle dage.

Indtil jeg efter cirka 14 dages opringninger modtog en sms:

'Kære Hans.

Statsministeren takker nej til at modtage torsken. God weekend.'

Jeg skal muligvis være taknemmelig for, at Mette Frederiksens højre hånd, Barbara Bertelsen, ikke nikkede mig en skalle et sted i forløbet ...

Da Ekstra Bladet jo ikke uddeler Årets makrel i tomat, måtte vi gå fra Prins Jørgens Gård med uforrettet sag. Foto: Jonas Olufson

Selvhøjtidelig

Man kan undre sig over, at det skulle tage to uger at nå frem til den beslutning. Muligvis havde nogen en forestilling om, at jeg til sidst ville give op, men sådan arbejder vi ikke inden for torskefiskeriet.

Mette Frederiksen kan nu prale af, at hun har mindre selvironi end Rasmus Paludan, at hun er mere selvhøjtidelig end Anders Samuelsen og har mindre humoristisk sans end Klaus Bondam.

Mette Frederiksens to socialdemokratiske forgængere som statsministre, Poul Nyrup og Helle Thorning, blev begge kåret som Ekstra Bladets Nytårstorsk to gange.

Ved overrækkelserne tog de imod torsken med taknemmelighed, højt humør og brede smil, ganske som sagen fortjener.

Tegning: Morten Ingemann

Fine præmier

Skulle det ske, at Mette Frederiksen engang scorer den store fisk igen, vil jeg foreslå, at hun er lidt mere imødekommende.

Og nu er torskens tid inde igen. I morgen går det løs. Da præsenterer vi den første kandidat, og ni andre vil følge efter. Alle har de gjort sig fortjent til den store hæder, men kun én kan vinde. Du bestemmer, hvem der ved årets udgang vil få lov til at stå med den mægtige fisk.

Vi bringer en stemmeseddel i avisen, du vil også kunne stemme her på ekstrabladet.dk, og du kan vinde fine præmier.

At blive Ekstra Bladets Nytårstorsk kræver noget ganske særligt. Se bare på listen ved disse linjer. Man bliver næsten svimmel af at se så meget kvajeri samlet ét sted, ikke?

Idioti mellem kønnene

Listen er faktisk mere end 40 års danmarkshistorie i en ret alternativ, men underholdende udgave.

De fleste af vinderne er mænd. Min elskelige hustru har gentagne gange påpeget, at det ganske nøje afspejler fordelingen af idioti mellem kønnene.

Og det er vel egentlig en temmelig sexistisk udtalelse, ikke?

På årets sidste dag kan du se, hvem der er Ekstra Bladets Nytårstorsk 2021, som ud over den store torsk vil få Morten Ingemanns originaltegning og to flasker brændevin.

Nej, hvor er det spændende.

