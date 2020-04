Tiden med manglende håndsprit på apoteker er slut

På grund af coronavirus har der været enorm efterspørgsel efter håndsprit, hvilket medførte akut mangel på samme.

Nu melder Danmarks Apotekerforening, at håndspritkrisen på de danske apoteker er overstået.

Det skriver Berlingske.

Apotekerne landet over har nemlig længe haft komplet udsolgt af håndsprit på grund af påbuddene om bedre håndhygiejne under coronakrisen.

- Det, vi hører, er, at apotekerne nu har håndsprit på lager. Så det kan man sagtens spørge efter, siger konsulent i Danmarks Apotekerforening Gitte Hessner til Berlingske.

Efterspørgslen er dalet en smule, forklarer hun til avisen, men den er stadig større end det, som apotekerne får leveret.

- Nogle apoteker siger, at de stadig er lidt bange for hamstring, så de har derfor ikke sat så mange flasker frem på hylderne ad gangen, men så har de det inde bagved. Hvis der bliver hamstret, er det hurtigt væk igen, men den generelle melding er, at apotekerne har håndsprit, siger Gitte Hessner til Berlingske.

Landets apoteker er nu tilbage ved noget, der ligner normaltilstande for forbrugerne.

Et andet sted som også har håndsprit på hylderne er kæden Matas. Kommunikationschef i Matas, Klaus Fridorf, oplyser til Ritzau, at der igen er håndsprit på hylderne både online og i butikkerne.

Nogle af årsagerne til de genopfyldte lagre kan være de mange alternative producenter, som har meldt sig på banen.

Der er fabrikker og virksomheder, der har omstillet produktionen, for at der kunne produceres nok håndsprit til danskerne.

Tilbage i slutningen marts dispenserede miljøminister Lea Wermelin (S) ligeledes et EU-krav, som skulle gøre det nemmere for virksomheder at producere håndsprit.

Gitte Hessner oplyser til Berlingske, at alkoholprocenten i håndspritten skal være 70 eller derover for at virke mod coronavirus.