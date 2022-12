Tiden råber på torsk

Statsminister Mette Frederiksen (S) har været de seneste to års suveræne vinder af Ekstra Bladets Nytårstorsk. Sammenlagt har hun scoret ikke mindre end 90.000 stemmer.

Flere end de personlige stemmer statsministeren fik ved det seneste valg til Folketinget. Men færre end de mink hun beordrede slået ihjel, naturligvis.

Torsken for 2020 havde Mette Frederiksen af en eller anden grund ikke lyst til at modtage, men det gjorde til gengæld overrækkelsen så meget mere festlig, da hendes folk i begyndelsen af dette år meddelte, at hun selv ville komme og hente den store og velfortjente fisk for 2021 på Ekstra Bladets redaktion.

Så den gode tegner Morten Ingemann og jeg stod klar med torsken, da statsministeren sammen med sine livvagter trådte ind på redaktionen. Vi var begge iført smoking, som det passer sig for så højtidelig en begivenhed, og Mette Frederiksen var skam også nydeligt klædt.

Går efter rekorden

Jeg havde forberedt en længere tale, som sluttede:

- Kære Mette Frederiksen, her er fem kilo torsk. Du har fortjent hvert et gram. Hjertelig tillykke.

Statsministeren tog varsomt imod den store torsk, og mens hun stod med fisken i sine hænder, erklærede hun nærmest bevæget:

- Tak. Tak. Det er et flot eksemplar.

Hun tilføjede, at torsken ville komme et sted hen, hvor den kan glæde mennesker, der ellers ikke har så meget at glæde sig over.

Da Mette Frederiksen kom af med fisken igen, overrakte Morten Ingemann hende de to flasker brændevin og den indrammede originaltegning, som også er en del af præmien. Ikke mindst tegningen vakte glæde.

Morten har tegnet hende mange gange, og som hun påpegede:

- Altid yndefuld.

Samtidig bedyrede statsministeren, at hun stræbte højere. Hun ville gå efter at slå Uffe Ellemanns rekord på fem torsk:

- Det kommer vel næsten af sig selv med de stemmetal. Mange vil nok sige, at vi har lagt hårdt fra land.

Altid yndefuld. Tegning af Morten Ingemann

Hård konkurrence

Åh jo, men andre kandidater har anstrengt sig for at slå Mette Frederiksens af pinden som nytårstorsk.

Vi skal nemlig til at kåre en ny, og hvis du, kære læser, tænker tilbage på året, der går på hæld, kan du nok se, at udfordringen ikke har været at finde værdige kandidater, men at knappe antallet ned til de 10, som reglerne tillader.

I morgen går det løs. Da præsenterer vi den første kandidat, og ni andre vil følge efter. Alle har de gjort sig fortjent til den store hæder, men kun én kan vinde.

Du bestemmer, hvem der ved årets udgang vil få lov til at stå med den store torsk. Vi bringer en stemmeseddel i avisen, du vil også kunne stemme på nettet, og du kan vinde fine præmier.

Foto: Jonathan Damslund

Spinatjokkeri

At blive Ekstra Bladets Nytårstorsk kræver noget ganske særligt. Se bare på listen under disse linjer.

Her er repræsentanter for store bommerter, gigantiske brølere og spinatjokkeri i bred almindelighed.

En parade af tumper. En perlerække af båtnakker. Listen er nærmest de sidste 45 års danmarkshistorie i koncentrat.

Mændene fylder mest på listen. Ifølge min elskelige hustru afspejler det ganske nøje fordelingen af idioti mellem kønnene, og jeg tør ikke sige hende imod.

På årets sidste dag kan du se, hvem der er Ekstra Bladets Nytårstorsk 2022, og som ud over den store fisk vil få Morten Ingemanns originaltegning og to flasker brændevin.

Nøj, hvor er det spændende.

