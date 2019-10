Tidlig julegave: Enorm bonus

Hele 3079 medarbejdere i IKEA i Danmark kan glæde sig over en tidlig julegave. De kan nemlig se frem til at modtage mere end en månedsløn i bonus.

Det skriver IKEA i en pressemeddelelse.

Alle medarbejdere, som har været i koncernen i 2019 i mere end seks måneder, modtager bonussen.

Beløbet varierer for hver medarbejder, men alle modtager procentvis samme bonus. Medarbejderne modtager nemlig 114,28 procent af sin månedsløn.

Den 75 år gamle virksomhed har øget deres salg med 7,9 procent i 2019 og har dermed opnået en omsætning på 4,7 milliarder kroner i dette regnskabsår.

Hårdt arbejde

Medarbejderne får stor ros for deres hårde arbejde for at opnå IKEA's mål. Og derfor skal de alle have en bid af kagen.

- Jeg er meget imponeret over, hvad vi i fællesskab har præsteret. I IKEA taler vi om at kraftsamla, når vi samles om at gøre en ekstraordinær indsats. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan udbetale denne bonus, og at alle medarbejdere bliver tilgodeset, for alle har ydet en forbilledlig indsats, fortæller administrerende direktør i IKEA Johan Laurell i en pressemeddelelse.

Den administrerende direktør forklarer, at bonussen er et udtryk for at alle medarbejdere har haft del i, at virksomheden har nået deres mål.