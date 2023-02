Tidligere borgmester vil opkalde vej efter Irma

Irma-entusiaterne har haft travlt, siden det blev meldt ud, at supermarkedskæden lukker.

De har blandt andet lavet en menneskekæde rundt om Irma i Ordrup og gået på rov efter ikoniske Irma-varer.

Nu melder den tidligere teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Klaus Bondam (R) ind med endnu et initiativ, skriver TV2 Kosmopol.

- Jeg synes, vi skal have en Irma Allé i København. Irma har ændret vores madvaner ved blandt andet at have fokus på økologi, bæredygtighed og kvalitet, siger han til mediet, hvor han også understreger, at han er 'overbevist' om, at man husker Irma om 200 år.

Han foreslår, at det nye vejnavn skulle kunne findes i Nordhavnskvarteret i København.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Lokale Irma-ildsjæle slog lørdag en fysisk menneskering om butikken i Ordrup i et sidste forsøg på at bevare foretagendet Sådan så det ud, da lokale Irma-kunder i Ordrup lavede en menneskekæde rundt om butikken.

Annonce:

Stor forskel på Irma og Aldi

Ekstra Bladet har været i kontakt med Klaus Bondam for at høre, om han er opmærksom på den i forvejen eksisterende Irmavej, der ligger i Irmabyen, i Rødovre.

- Ved du godt, at der allerede findes en Irmavej?

- Det ved jeg godt. I Rødovre. Men der findes også et hav af Skolegader og Nørregader. Det er også derfor, at jeg foreslår Irma Allé.

- Men det er ikke nok med 'Irmavej' i Rødovre?

- Næ. Så vidt jeg ved, kommer det vejnavn fra en anden baggrund.

- Jeg synes, det er vigtigt at anerkende den rolle, som Irma har påvirket mange danskere.

- Hvad med Aldi Allé? Nu lukker de jo også?

- Der er meget stor forskel på Aldi og Irma. Irma er en dansk-detailkæde, der har eksisteret i 136 år. Aldi er tysk og kom ind på det danske marked ganske nyligt.