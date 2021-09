Tidligere chauffør: - Det er slavelignende forhold

Der er en grund til, at chauffører i virksomheder som GLS- og nemlig.com kører fuldstændig vanvittigt. I hvert fald hvis man spørger Peter Flies fra Glostrup.

Han har indtil for et par år siden arbejdet som chauffør i en række forskellige transportfirmaer - heriblandt GLS. I alt blev det til 17 år.

- Det er slavelignende forhold, de her chauffører arbejder under til en forholdsvis lav løn, siger Peter Flies til Ekstra Bladet

I løbet af den seneste uge har Ekstra Bladet bragt en række videoer af flere GLS-biler og en enkelt nemlig.com-chauffør der kører vanvidskørsel.

Man har blandt andet kunnet se, hvordan både et GLS-bud og en nemlig.com-varevogn tonser forbi tæt trafik i nødsporet. Der har også været eksempler på, at en varevogn pløjer direkte over for rødt.

Ifølge Peter Flies skal årsagen til den slags vanvittige kørsel findes i de ringe arbejdsvilkår i branchen.

- Det pres, som chaufførerne lider under, er helt umenneskeligt. Transportfirmaerne bliver aflønnet pr. levering, og oftest har de under ti minutter til hver levering. Derfor kører disse chauffører som død og helvede, siger Peter Flies.

Vanvidet vil fortsætte

Chaufførerne er officielt ansat i transportfirmaer, som bliver hyret af eksempelvis nemlig.com til at levere varer. Peter Flies peger på, at der er hård konkurrence. Den skyldes til dels, at det ikke kræver andet end et kørekort for at blive chauffør, men også fordi der er mange transportfirmaer. Det gør det nemt for de større virksomheder at udskifte transportfirmaerne, hvis de ikke er tilfredse med servicen.

Peter Flies vurderer, at der skal ske en ændring i ansættelsesforholdene, før den vanvittige kørsel vil stoppe.

- Så længe vognmændene og deres chauffører bliver aflønnet på den måde, vil vanvidsbilismen fortsætte, siger Peter Flies.

Trænger til et gennemsyn

Formand for 3Fs transportgruppe Jan Villadsen er helt enig med Peter Flies i, at man bør tage et grundigere kig på transportbranchen.

- Branchen trænger til et gennemsyn, og det er helt tydeligt lige nu. Det er jo klart, at når man kan få levering til 19 kroner eller helt gratis, sker det på ryggen af de chauffører, der for eksempel kører i nødsporet, siger Jan Villadsen til Ekstra Bladet.

Jan Villadsen påpeger dog, at det også kræver opmærksomhed fra politikerne, hvis man skal sørge for, at der bliver bedre vilkår for chaufførerne.

- Vi arbejder som fagforening ihærdigt på at få ordnede forhold, men det er også en klar politisk opgave, hvis vi ikke ønsker et Amazon-samfund, hvor man undtager regler for de store firmaer, siger Jan Villadsen.

GLS har bekræftet over for Ekstra Bladet, at deres chauffører er ansat hos en samarbejdspartner, men ønsker ikke at svare på, om arbejdsforholdene i branchen kan være årsag til vanvidskørsel.