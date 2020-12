Tidligere DSB-ansat: Min chef ignorerede racistisk overfald

DSB: Vil ikke gå i detaljer

- Det er nok grovheden af det, der er uenighed om, siger Poul Gemzøe-Enemark om det overfald, som Idil Aden har været udsat for.

- Så Idil lyver, når hun siger, at den pågældende passager kaldte hende 'negerluder' og sagde 'hvor er din slaveejer henne'?

- Jeg kan kun forholde mig til, at den pågældende leder, der overværede det, ikke kan nikke genkendende til det.

- Hvad fortæller hun så, der skete? Altså, fordi du fortæller, at det er noget, som man skal kunne holde til som togfører, at der er voldsomme passagerer, og der har så været en voldsom passager. Hvor er det så, at Idils historie er en anden end den pågældende leders historie?

- Jamen, det er så her, at jeg må sige til dig, at jeg ikke vil gå ned i detaljer om, hvad der er blevet sagt den ene og den anden vej, jeg kan kun overordnet sige til dig, at det er ikke DSB's opfattelse, og at det er ikke lederens opfattelse, at der var tale om en så grov episode, at det var nødvendigt, at lederen skulle gribe ind.

Underdirektøren forklarer, at DSB 'af princip' ikke vil gå i detaljer.

DSB har desuden afvist at lade Ekstra Bladet tale med den pågældende personaleleder for at høre hendes udlægning.