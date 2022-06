Tidligere en af Danmarks rigeste: Nu er han konkurs

Udstødt og slettet

DER BLEV GJORT HOVEDRENT i tv-stationernes arkiver, efter at realitystjernen Teitur Skoubo i sidste uge blev idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt af en 25-årig kvinde.

VI TALER ET PAR TRYK på deleteknappen. Så var hele sæsoner af ’Paradise Hotel’, ...