Tidligere FBI-boss anklaget for samarbejde med russisk oligark

Den forhenværende chef for FBI's kontraspionageafdeling i New York Charles McGonigal står anklaget for brud på sanktionerne mod Rusland og for at konspirere med henblik på at udføre hvidvask

Søndag aften foretog de amerikanske myndigheder to anholdelser på baggrund af brud på landets omstændige sanktioner mod Rusland.

Det drejer sig om russeren Sergey Shestakov og amerikaneren Charles McGonigal, der begge er anklaget for at lægge i forretningsmæssigt lag med den sanktionerede russiske oligark Oleg Deripaska.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en pressemeddelse.

Der er dog lige et ekstra aspekt, der tilfører et pift af dobbeltspionage til en eventuel retssag mod McGonigal. Han er nemlig tidligere topchef for FBI's kontraspionageafdeling i New York, der overså og arbejdede med efterforskningen af russiske oligarker heriblandt Deripaska.

Den amerikanske statsadvokat for staten New York, Damian Williams, er hård i retorikken, når det kommer til bruddet på sanktionerne mod Rusland. Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

'Charles McGonigal, og Sergey Shestakov har angiveligt forbrudt sig mod de amerikanske sanktioner ved at arbejde med den sanktionerede oligark Oleg Deripaska, udtaler den amerikanske statsadvokat Damian Williams i pressemeddelsen.

Når amerikanere gør forretning med russiske oligarker, bliver det ikke set let på af de amerikanske myndigheder. Efter krigens udbrud i Ukraine har den amerikanske regering indført, at enhver, der støtter eller har med en designeret trussel for USA eller dets allierede at gøre, begår lovbrud.

Udover sanktionsbruddet står Sergey Shastakov også anklaget for at forfalske udtalelser til FBI.

Oleg Deripaska blev sanktioneret tilbage i 2018 for sin rolle i annekteringen af Krim-halvøen. Deripaska skrev dog på sin Twitter-profil tilbage i marts 2022, at han ønskede fred i Ukraine.