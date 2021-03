Tidligere FE-chef: Danske kvinder er ikke hårdkogte terrorister 

Et enkelt tal vil efter alt at dømme spille en central rolle i det videre forløb i sagen om danske børn og kvinder i Syrien.

Det er tallet tre, og det indikerer den mulige trussel, der udgår fra fem af de syv kvinder, der befinder sig sammen med 19 danske børn i de syriske teltlejre.

Fredag blev Folketingets partiledere under et fortroligt møde indviet i de individuelle trusselsvurderinger, som PET og FE har foretaget af kvinderne, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger vurderes fem af kvinderne at ligge i midten af den farlighedsskala, som tjenesterne har anvendt.

Skalaen går fra et til fem, og fem af kvinderne er ifølge Ekstra Bladets oplysninger på en tre’er og udgør derfor en mulig trussel, og spørgsmålet er nu, hvilken betydning disse vurderinger vil få i de politiske forhandlinger mellem regeringen og støttepartierne.

Ikke tegn på kompleks terrortræning

Det er imidlertid ikke alarmerende, lyder vurderingen fra Jacob Kaarsbo, som er partner i risikorådgivningsfirmaet Bischoff Advisory og har 18 års erfaring som både analytiker og fra flere chef-stillinger inden for Mellemøsten og Kontraterror i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Det er et opmærksomhedspunkt, hvor man selvfølgelig vil sige, at det ikke er noget, hvor truslen er usandsynlig eller lav, men at der er nogle forhold, som man skal være opmærksom på og tage alvorligt. Men det er ikke hårdkogte terrorister, vurderer han med det forbehold, at han ikke har konkret kendskab til den skala, PET har brugt i sagen om kvinderne i Syrien.

- Hvis vi skal tro de oplysninger, så er der ikke noget, der peger på, at de endnu har tilegnet sig kompleks terrortræning eller bliver vurderet som voldsomt radikaliserede, for så ville de ikke være indenfor middel-kategori som tallet tre indikerer. Vi skal også huske, at det kun er to af de fem kvinder, der ifølge oplysningerne overhovedet har fået træning, siger han og henviser til de trusselsniveauer, PET opererer med, når man vurderer den generelle terrortrussel mod Danmark.

- I efterretningskredse taler man om et højt eller meget højt trusselsniveau. Det svarer til rød eller mørkerød på den generelle trusselsskala, og måske svarer det til en 4'er eller 5'er på den farlighedsskala, der anvendes på personer.

Terrortrusselsniveauer, som PET arbejder med i tjenestens vurdering af den generelle trussel mod Danmark. Foto: PET

Med samme forbehold bemærker kriminolog og radikaliseringsekspert, Kasper Fisker, at alene rejsen til Islamisk Stat kan placere en person i midten af skalaen.

- Jeg kan ikke sige noget konkret om den pågældende værdi, som kvinderne har fået. Men det spiller også ind, at man i det hele taget er startet med at tage til Syrien - det i sig selv kan placere en person på en værdi i midten, siger han.

Kapacitet og hensigt

PET er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål om de individuelle trusselsvurderinger, men både tidligere souschef i FE, Jacob Kaarsbo, og kriminolog Kasper Fisker vurderer, at begreberne ‘kapacitet’ og ‘hensigt’ er centrale for den vurdering, efterretningstjenesterne har lavet af kvinderne.

- Kapacitet handler om, hvorvidt man har modtaget træning indenfor koordinering og anvendelse af avancerede våbentyper, sprængstof, droner og den slags. Det er udtryk for høj kapacitet. Er det f.eks. en person, som kan tage en kniv, en økse eller et simpelt skydevåben og anvende det vil det typisk være et udtryk for middel til lav kapacitet, alt efter hvor dygtig personen vurderes at være til at anvende våbnene, siger Jacob Kaarsbo.

- Og hensigt handler om graden af radikalisering, og hvor ren i troen og stålsat man fra tjenesternes side vurderer, at de her individer er, tilføjer han.

Uden at kende PETs anvendelse af skalaen i den aktuelle sag vurderer Kasper Fisker, at en værdi på fem vil indikere, at en person vil være parat til en gennemføre et angreb.

- Jeg forestiller mig, at der er en 0/1 værdi, som handler om at være indenfor normalitetsområdet, og så forestiller jeg mig, at fem kan være udtryk for en vilje og evne til at gennemføre et terrorangreb i Danmark - og måske endda med konkrete planer, siger han og tilføjer, at vilje og evne under normale omstændigheder vil være centrale parametre for en vurdering.

- Vilje handler om ideologisk konsistens. Hvor optaget af det her er man, og evne handler om den operative kapacitet – det gælder både i forhold til et netværk, der kan hjælpe med at gennemføre et angreb, og at du evner at gøre det, når du skal, siger Kasper Fisker.

'Truslen vil forværres'

At efterretningstjenesterne vurderer, at fem af kvinderne i Syrien udgør en mulig trussel, ændrer dog ikke på Jacob Kaarsbos vurdering af, hvad Danmark bør gøre i den konkrete situation.

- Kvinderne vil udgøre en større trussel, jo længere de bliver dernede. For hver dag der går, øges sandsynligheden for, at de ryger længere op end små-blød tre’er på den her skala. Vi har ikke nogen mulighed for at påvirke, om de bliver radikaliseret yderligere eller modtager mere kompleks terrortræning, så længe de er i al-Hol. Der er intet, der tyder på, at vi nu står med hårdkogte terrorister, men det vil vi sandsynligvis komme til. Vi har mulighed for at undgå den udvikling, hvis de er i Danmark, og det er de dimensioner, vi hele tiden skal holde op mod hinanden, siger han.

