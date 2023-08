Tidligere folketingsmedlem og borgmester politianmeldt

Det tidligere folketingsmedlem og forhenværende borgmester i Hørsholm Kommune, Uffe Thorndahl, er blevet politianmeldt for chikane.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Det er Hedensted Kommune, der står bag politianmeldelsen, skriver mediet.

Millionudgifter

Ifølge kommunen har Uffe Thorndahl og Hedensted-borgeren Erik Jensen igennem 20 år sendt tusindvis af chikanerende mails til kommunen.

Mails, der har medført et femcifret antal afsendte bilag og udgifter for millioner.

- Én ting er, at det er en yderst bekostelig affære at skulle bruge et så anseeligt antal mandetimer på at finde dokumenter fra 70'erne i et fjernt arkiv. Det er også en stor belastning for vores medarbejdere, som bliver svinet til i en vid kreds.

- Det hører ingen steder hjemme at blive behandlet sådan, bare for at møde på arbejde, siger nuværende borgmester i Hedensted Kommune Ole Vind (V) til Horsens Folkeblad.

Hverken Erik Jensen eller Uffe Thorndahl er bekendt med politianmeldelsen, slår de fast over for mediet.

Uffe Thorndahl var borgmester i Hørsholm Kommune i perioden 2001-2009.

I 1977-1985 var han medlem Folketinget - i størstedelen af tiden for Fremskridtspartiet. I 1984 blev han medlem af Det Konservative Folkeparti i stedet.