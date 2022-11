Tidligere folketingsmedlemmer i plakat-brøler

Har du set valgplakater, som endnu ikke er taget ned? Tip os - gerne med billeder - på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst).

'Med lov skal land bygges', står der over hovedindgangen til Folketingssalen.

Men både tidligere medlemmer af Folketinget og øvrige kandidater har tilsyneladende svært ved selv at leve op til de forholdsvis simple regler for ophængning- og nedtagning af valgplakater.

9. november klokken 00.00 skulle landets lygtepæle atter være blottet for strips og ansigterne på håbefulde kandidater, men oprydningen efter den knap en måned lange valgkamp halter gevaldigt flere steder i landet.

Tidligere medlem af Folketinget, Katarina Ammitzbøll var fortsat at finde i lygtepælen 10. november klokken 12.40. Privatfoto

Hos Københavns Kommune oplyser enhedschef ved Teknik- og Miljøforvaltningen, Jakob Tamsmark, at man allerede torsdag formiddag har påbegyndt arbejdet med at rydde op.

Annonce:

Han oplyser at kommunen typisk nedtager mellem 4000 og 5000 valgplakater i forbindelse med valgene. Plakaterne, der hænger ved statslige veje, står Vejdirektoratet for at tage ned. Ved de kommunale veje står de respektive kommuner for oprydningsarbejdet.

Tidligere har Københavns Kommune oplyst til TV 2 Lorry, at kandidaterne kan se frem til en afgift på 50-100 kroner pr. plakat, de måtte have ladt i stikken.

Mangel på arbejdskraft

Niels Peder Ravn, folketingskandidat og gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation for Nye Borgerlige, hang fortsat i lygtepælene 12 timer efter deadline.

- Det er jeg da utroligt ked af at høre. Der er ellers blevet arbejdet hårdt på det, lyder det, da Ekstra Bladet får ham i røret.

- Det er simpelthen mandskab og ressourcer, som jeg har manglet. Det er ikke fordi, at jeg er en sjuft eller noget, lyder det fra Niels Peder Ravn.

Niels Peder Ravn var også at finde i bybilledet 12 timer efter deadline. Privatfoto

Annonce:

Også Kim Valentin (V), som ikke opnåede genvalg til Folketinget 2. november, formåede heller ikke at leve op til reglerne. Valentin er nu blevet indsuppleret i Europa-Parlamentet, efter at parti-kollegaen Linea Søgaard-Lidell har nedlagt sit mandat efter at de opnåede valg til Folketinget.

Overfor Ekstra Bladet hævder han ellers, at alt var ordnet.

- Er du klar over, at valgplakater skal være pillet ned nu?

- Ja, det var i går.

- Dine valgplakater hænger stadig oppe.

- Hvorhenne?

- Klausdalsbrovej omkring Hjortespring, blandt andet.

- De er taget ned her til morgen.

- Hvorfor får du dem først pillet ned efter deadline?

- Vi var ikke opmærksomme på det. Altså jeg havde rigtigt mange oppe, og så kan der jo være nogen her og der.

- Men du har jo godt været klar over fristen. Hvorfor hang de der så stadig mod reglerne?

- Jeg har svaret, lød det fra Kim Valentin, inden han lagde røret på.